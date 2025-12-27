Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року
Нині триває 1403-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

За минулу добу українські воїни знешкодили п’ять танків, 19 бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи, 205 безпілотних літальних апаратів, 158 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему окупантів

Протягом минулої доби відбулося 258 бойових зіткнення.

Новини війни

Вчора противник завдав одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3130 обстрілів, зокрема 115 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3624 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по місту Харків; населеним пунктам Просяна, Покровське Дніпропетровської області; Тернувате, Прилуки, Залізничне, Воздвижівка, Новоданилівка Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один інший важливий об’єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року фото 1

Минулої доби відбулося три атаки ворога. Противник завдав два авіаційні удари, скинувши при цьому чотири керовані авіаційні бомби, здійснив 97 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року фото 2

Противник дев’ять разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки, Стариці та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку 

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року фото 3

Відбулося 12 боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року фото 4

Ворог атакував 33 рази, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Нововодяне, Новоєгорівка, Новоселівка, Копанки, Колодязі, Середнє, Рідкодуб, Карпівка, Зарічне та у бік населених пунктів Лиман й Дробишеве.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року фото 5

Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників в районах Сіверська та Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року фото 6

Українські воїни відбили три атаки у районі Міньківки та у бік Віролюбівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Шахове, Панківка, Никанорівка, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та Дачне.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року фото 9

Противник вчора здійснив 21 атаку поблизу населених пунктів Зелений Гай, Ялта, Товсте, Січневе, Вербове, Вишневе, Вороне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року фото 10

Наші оборонці зупинили 31 ворожу спробу просунутись в районах Варварівки, Солодкого та Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року фото 11

Українські підрозділи зупинили дев’ять атак загарбників на позиції наших військ у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степногірськ, Степове та Мала Токмачка.

Нагадаємо, триває 1403-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укренерго» попередило про підготовку РФ до атаки на енергосистему
«Укренерго» попередило про підготовку РФ до атаки на енергосистему
Вчора, 13:05
Зустріч української делегації з американською стороною, США, 30 листопада 2025 року
Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками
Вчора, 06:44
На думку Йоганна Вадефуля, значний вплив на результати переговорів мають європейські партнери
Перемовини щодо України ще ніколи не були такими серйозними – МЗС Німеччини
15 грудня, 15:02
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент України Володимир Зеленський та французький лідер Еммануель Макрон
Переговори у Парижі щодо мирного плану не відбудуться
13 грудня, 00:28
Нині триває 1386-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 10 грудня 2025 року
10 грудня, 08:23
Келлог: Останні 10 метрів до мети завжди є найскладнішими
Келлог заявив, що мирна угода вийшла на фінішну пряму
7 грудня, 11:09
Орпо: Ми не готові давати гарантії безпеки, але можемо допомогти з заходами безпеки. Різниця між цим суттєва
Прем'єр: Фінляндія не надаватиме Україні гарантії безпеки
4 грудня, 05:49
Внаслідок обстрілу пошкоджено 541 вікно та 63 балкони
Жителі Дарниці оговтуються після однієї з наймасштабніших повітряних атак ворога (фото)
1 грудня, 10:04
Блогерка викликала дискусію в мережі
Блогерка з Івано-Франківська обурила мережу різкою заявою про мирні переговори
30 листопада, 18:24

Суспільство

Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?
Позов про поділ майна на 100 сторінках. Що задумала дружина ексвіцепрем’єра Чернишова?
Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 грудня 2025 року
НБУ визначив графік роботи банківської системи на Новий рік
НБУ визначив графік роботи банківської системи на Новий рік
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 27 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 грудня 2025: традиції та молитва
Якою буде погода на Новий рік: синоптики дали прогноз
Якою буде погода на Новий рік: синоптики дали прогноз

Новини

В Україні хмарно: погода на 27 грудня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 26 грудня
Вчора, 05:59
Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua