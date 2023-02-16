Генерал Міллі назвав умову для повної перемоги України у 2023 році

Міллі вважає, що українцям буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року

Україна може звільнити всі окуповані території у 2023 році в разі краху російської армії. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, передає Financial Times.

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Міллі наголосив, що Росія не може підкорити Україну і досягнути своїх політичних цілей військовим шляхом.

«Тому, ймовірно, війна Росії проти України має завершитись перемовинами і вікно можливостей для дипломатії може виникнути в будь-який час», - вважає Міллі.

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Генерал зазначив, що агресію потрібно зупинити «твердо, зі стримуванням і військовою силою». Разом з тим генерал США наголосив на необхідності уважного управління у випадку ескалації, адже «мова йде про Росію, яка є великою країною з ядерним арсеналом».

Міллі також вважає, що українцям буде надзвичайно важко досягнути повної перемоги цього року, що включатиме звільнення всіх своїх територій.

«Дуже, дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України. Не можна сказати, що це не може статись... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська», – додав він.

Раніше Міллі заявляв, що Росія вже програла стратегічно, оперативно і тактично.

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Також він назвав найбільшу загрозу для України з боку РФ.