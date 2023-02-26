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Журналістка поставила Зеленському незручне запитання і стала жертвою хейту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Журналістка поставила Зеленському незручне запитання і стала жертвою хейту
Ганна Рибалка почала отримувати погрози в особисті повідомлення
фото з відкритих джерел

Після пресконференції почали з'являтися образливі дописи і звинувачення в бік Ганни Рибалки

Журналістка «5 каналу» Ганна Рибалка поставила президенту Володимиру Зеленському кілька гострих запитань. Після пресконференції в мережі почали з'являтися дописи з образами і звинуваченнями у її бік. Про це інформує «5 канал».

Зокрема, журналістка запитала Зеленського, чи не шкодує він про те, що заспокоював українців і применшував загрозу напередодні повномасштабного вторгнення Росії, і чи не вбачає в цьому персональної відповідальності. Чіткої відповіді на запитання Володимир Зеленський не дав.

Після пресконференції в мережі почали з'являтися образливі дописи і звинувачення в бік Ганни Рибалки. Повідомлення почали надсилати і в особисті.

Більшість користувачів, які писали ці дописи, заблокували свої сторінки. Частина – схожі просто на роботу ботів, яких спеціально натравили на журналістку.

Водночас, багато дописувачів підтримали Ганну. Писали, зокрема, що це єдине гостре запитання на понад двогодинній пресконференції президента.

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Головний редактор видання «Новинарня» Дмитро Лиховій написав у соцмережах, різка відповідь Володимира Зеленського показує, що в нас дедалі більше розмежовуються два образи президента. Про зовнішню політику він говорив добре. Натомість щодо внутрішньої – неадекватно оцінює реальність.

Головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов пригадав, як йому відмовили в акредитації на пресконференцію. Та написав, що демократичні лідери не бояться незручних запитань , бо це і є відповідальність перед виборцями.

А журналіст Віктор Шлінчак написав, що його питання було проігнороване модераторами, адже зовсім не вписувалось у загальну канву зустрічі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, відповідаючи під час пресконференції на запитання журналіста 5 каналу, чи відчуває він провину за те, що перед самим російським вторгненням заспокоював українців, Зеленський зазначив: «Мені здається, що це важливо, що ми не втратили державу. так, це завдяки народу України і завдяки нашим Збройним силам. Напевно завдяки трошки і мені. Як би це Вам (журналістці 5 каналу  - ред.) неприємно було чути. Так вважають багато людей. Авжеж не всі. І я ніякий не герой. Але напевне я хоч щось зробив. Раз ми тут в деокупованому Києві, в деокупованих містах нашої держави. Напевно я щось зробив. У нас є натівська зброя і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умовини і тощо».

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Теги: Юрій Бутусов Володимир Зеленський журналіст президент зброя

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