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Гендиректор Airbus висловлює занепокоєння щодо безпеки своїх літаків у Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Гендиректор Airbus висловлює занепокоєння щодо безпеки своїх літаків у Росії
фото: Secret Flying

У росіян поступово закінчуються запчастини для нормального функціонування літаків

Генеральний директор французької авіакомпанії Airbus занепокоєний безпекою своїх літаків через те, що росіяни літають на них без необхідного технічного обслуговування або запасних частин. Про це повідомляє Secret Flying

Зазначається, що російські перевізники літають на літаках Airbus навіть більше, ніж до того, як пандемія Covid-19 призвела до зупинки авіаційної галузі.

«Ми стурбовані умовами технічного обслуговування, оскільки літаки насправді багато літають», – сказав у п’ятницю Гійом Форе, гендиректор Airbus.

Виконавчий директор визнав, що компанія наразі не має чіткого уявлення про ситуацію з цими літаками після втрати технічної підтримки від виробника. Причиною цього стали санкції Заходу після вторгнення Росії в Україну.

«Ми починаємо чути про ситуації, коли в них відсутні деталі чи компоненти або вони не можуть утримати деякі літаки в польоті. Але ми не говоримо з російськими авіакомпаніями. Нам бракує видимості. І так, ми трохи занепокоєні тим, як керують літаки, але у нас немає реальних засобів діяти», – сказав Форі.

За даними джерела, зараз на західні літаки від компаній Boeing, Airbus, Embraer і ATR припадає майже 95% комерційних рейсів у Росії.

Через санкції імпорт у країну, особливо літаків і запчастин до них, упав, що створило проблему для РФ, яка значною мірою залежить від імпорту технологій.

Повідомляється, що Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (ФАВТ), також відоме як Росавіація, схвалило канібалізацію припаркованих літаків, щоб продовжити політ.

Водночас російський уряд прискорив розробку місцевих літаків, таких як MC-21, альтернативи A320 і 737. Метою є виробництво приблизно 1000 російських літаків, щоб нібито позбутися залежності від західних літаків до кінця десятиріччя.

Нагадаємо, що США та союзники планують уже найближчими днями запровадити нові санкції проти РФ. Вони будуть націлені на товари подвійного призначення.

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Теги: санкції політ імпорт росіяни

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