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Російські чиновники вручили матері загиблого окупанта мультиварку (фото)

glavcom.ua
Російські чиновники вручили матері загиблого окупанта мультиварку (фото)
Життя «двохсотого» окупанта росіяни оцінили в мультиварку за 39 доларів
фото з відкритих джерел

Також мати окупанта отримала медаль «Жінка – мати нації»

В Уфі матерям загиблих у ході «спецоперації» солдатів з Башкирії вручили медалі та мультиварки. Вони стали переможницями всеросійського конкурсу «Жінка – мати нації». Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагороду та подарунок отримала Фарида Хусаїнова з Татишлінського району, мати загиблого у так званій «СВО» солдата Фаніса, якого прозвали Безбашенним. Ліквідований російський окупант отримав таке прізвисько, бо нібито викрав український БТР.

Роспропаганда намагається зліпити з Хусаїнова «героя» загарбницької війни Росії, хоча чоловік у 2018-2021 роках п’ять разів потрапляв на лаву підсудних за крадіжки. Втім, це не заважає росіянам називати загарбника «прикладом для наслідування».

Російські чиновники вручили матері загиблого окупанта мультиварку (фото) фото 1

Цікаво, що мати військового злочинця, яка тепер приймає подарунки від російських чиновників, не брала участі у вихованні Хусаїнова. Батька в окупанта не було, а жінка вийшла заміж за іншу людину і поїхала жити до Пермського краю. Майбутній зек виріс у Новокайпаново на вихованні бабусі та дідуся. Мати забрала сина до себе тільки після того, як Хусаїнов закінчив молодші класи школи.

Відомо, що вп’яте він отримав м’якший термін, бо готувався стати батьком. Через рік спільного життя з матір’ю своєї доньки Хусаїнов розлучився. Окупант потрапив на війну проти українського народу у червні 2022 року. Він стверджував, що вирушив на «спецоперацію» як доброволець із «патріотичних» спонукань.

Також медаль та мультиварку отримали Роза Насібулліна з Янаульського району (її син – Ігор Насібуллін), Аліна Серафимова з Уфи (мати Максима Серафимова) та Айгуль Шакірова з Абзелілівського району (її син – Тамерлан Ільгамов). Їхнім синам раніше було присвоєно звання Героя Росії посмертно. В інтерв'ю російським ЗМІ жінки заявляли, що пишаються смертями своїх синів-окупантів.

Нагадаємо, що Росія неймовірно цінує життя загиблих «мобіків». Нещодавно родичам загиблих окупантів подарували піну для гоління та шампунь.

До слова, вдови російських окупантів отримали у Москві «роскішні подарунки». Щоправда, російська влада відібрала подарунки назад. Мовляв, для заміни на «більш якісні».

Теги: росіяни росія окупанти подарунок

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