За словами музиканта, він почув про приліт у центрі міста й устиг вибігти з автомобіля

Український музикант, фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич потрапив під обстріл у центрі Києва. Під час атаки його автомобіль було знищено, однак сам артист встиг вибратися з машини та не постраждав. Про пережите Галіч розповів у відео, опублікованому в соцмережах, пише «Главком».

За словами музиканта, він почув про приліт у центрі міста й устиг вибігти з автомобіля.

«Ви хотіли правдивих історій? Нічого не покажу спеціально, але якщо чули про приліт у центрі, я встиг вибігти з машини. Машині п****ць. Я живий, люди навколо живі», – сказав він.

Артист додав, що на місці працювали пожежники та медики. Після цього йому довелося чекати на слідчо-оперативну групу, щоб оформити необхідні документи.

Згодом Галич окремо звернувся до підписників, які хвилювалися за нього, і запевнив, що з ним усе гаразд. Водночас музикант наголосив на важливості своєчасно йти в укриття під час повітряної тривоги.

«Насправді це більше про ситуацію, що потрібно вчасно забігати десь в укриття, а не сидіти під час тривоги. Напевно, це найважливіше», – зазначив він.

Галич також із гумором прокоментував те, що після пошкодження автомобіля йому довелося спускатися в метро.

Варто нагадати, що Женя Галич зізнався, що причиною його звільнення зі служби стали «невидимі травми», через які він лежав у лікарні. «Є люди з ампутаціями, є люди з невидимими травмами, про які взагалі ніхто не говорить… Це жахливі випадки, коли люди, маючи невидимі травми, відчувають наслідки не відразу. Бо ти на адреналіні продовжуєш воювати, а через два-три місяці людина просто починає божеволіти, у неї починає розвиватися шизофренія. Я лежав із такими людьми в госпіталі», – розповів він.

Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці масованої російської атаки 20 листопада. За його словами, окупанти застосували особливу тактику: запускали кілька груп ракет із паузами у 20-30 хвилин, щоб ускладнити ліквідацію наслідків обстрілів. Унаслідок ударів загинули восьмеро людей, ще майже 30 дістали поранення.