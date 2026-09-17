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Женя Галич зізнався, чому його списали зі служби в ЗСУ

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Музикант Женя Галич долучився до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення
фото: Іnstagram.com/jenia_galich

Женя Галич розповів про «невидимі травми», отримані на війні

Військовий та фронтмен гурту O.Torvald, музикант Женя Галич назвав причину, через яку він звільнився від служби в ЗСУ. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю артиста Аліні Доротюк.

Женя Галич зізнався, що причиною його звільнення зі служби стали «невидимі травми», через які він лежав у лікарні. «Є люди з ампутаціями, є люди з невидимими травмами, про які взагалі ніхто не говорить… Це жахливі випадки, коли люди, маючи невидимі травми, відчувають наслідки не відразу. Бо ти на адреналіні продовжуєш воювати, а через два-три місяці людина просто починає божеволіти, у неї починає розвиватися шизофренія. Я лежав із такими людьми в госпіталі», – розповів він.

За словами музиканта, йдеться про проблеми з психічним здоров’яʼм. Галич зауважив, що такі зміни не одразу помітні, однак мають серйозні наслідки. «Я знаю хлопців, які зараз лежать у психіатричному відділенні… ймовірність того, що вони повернуться до цього світу, дуже мала, бо вилікувати психічну травму дуже складно», – зауважив артист.

Женя Галич зізнався, чому його списали зі служби в ЗСУ фото 1
фото: Іnstagram.com/jenia_galich

Так, Женя Галич має низку діагнозів, через які він наразі звільнений від військової служби. Йдеться про клінічну депресію, розлад адаптації та посттравматичний стресовий розлад. Такі стани йому діагностували після того, як він перебував у Бахмуті.

«Я взагалі амбасадор депресії, амбасадор психіатрії, на мені можна проводити експерименти… У мене один із основних діагнозів – клінічна депресія, ПТСР і розлад адаптації. Після Бахмуту 2023-2024 роки. Це дуже дивні стани, в яких ти перебуваєш, яких не було 38 років, а а 39 ти прокидаєшся і не знаєш, де ти. У тебе так сильно падає тиск, тебе трясе. Ти взагалі не розумієш, що відбувається», – сказав музикант.

За словами Жені Галича, згадані діагнози мають різні наслідки. Він мав проблеми із втратою памʼяті, сильні головні болі, які не вгамовували сильні препарати. «Потім починаються різні психічні депресивні стани. Це називається психоз в психотерапії. Коли ти входиш в психоз і ти не можеш нічого контролювати, тіло тебе не слухається. Я пішов до психотерапевта. Спочатку мене відразу направили до психіатра, сказали, що без медикаментозного лікування все це не виправити», – розказав Галич.

Женя Галич зізнався, чому його списали зі служби в ЗСУ фото 2
фото: Іnstagram.com/jenia_galich

Згодом музиканту поставили діагноз – посттравматична глаукома другого ступеню. «Ти думаєш, що все минуло. І ти відмовляєшся від ліків, і знову їдеш на роботу, працюєш, а наступна вибухова хвиля призводить до того, що ти втрачаєш свідомість і не розумієш, що з тобою відбувається, – згадав музикант. Ця глаукома має властивість погіршуватися і травма мозку теж. Починаються провали в пам’яті, починається таке, що ти можеш їхати за кермом, зупинитися і запитати себе: «Куди я їду?». Ось така історія», – поділився співак.

Женя Галич провів у лікарні чотири місяці, а згодом, після низки обстежень, його списали зі служби. «Так уже вийшло, що після наших останніх виїздів я не зміг брати участь в активних бойових діях. Я провів достатню кількість часу в госпіталі, це було майже чотири місяці. І після дев’яти місяців обстежень, міркувань, вагань мене списали», – зазначив він.

Нагадаємо, військовий та музикант Женя Галич розповідав, що він перехворів ковідом у 2020 році, тоді щось змінилося на біохімічному рівні і він вперше відчув панічну атаку. Він почав відчувати депресивні синдроми, лишаючись на одинці, запиваючи це все алкоголем. Зрештою він почав приймати антидепресанти. 

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Теги: Женя Галич музикант співак військові ЗСУ здоров'я хвороба

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