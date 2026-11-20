Президент США Дональд Трамп визнав, що досягнення домовленостей із Росією та Китаєм щодо обмеження ядерних озброєнь стане одним зі складних завдань для його адміністрації. Попри підтримку самої ідеї скорочення ядерних арсеналів, американський лідер заявив про серйозні перешкоди на шляху до її реалізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Відповідну заяву Трамп зробив під час повернення до Вашингтона після тристороннього саміту в китайському Шеньчжені, де він провів переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним.

За словами президента США, він позитивно ставиться до перспективи обмеження ядерних арсеналів трьох держав. Водночас Трамп визнав, що досягнення конкретних домовленостей потребуватиме складних переговорів.

«Мені подобається сама ідея (обмеження ядерного арсеналу – ред.), але суто стосовно перемовин, то мені як президенту цього досягти буде дуже складно», – сказав американський лідер.

Попри визнання труднощів, Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати продовжать працювати над можливістю обмеження ядерних озброєнь разом із Росією та Китаєм.

Заява американського президента пролунала після завершення тристороннього саміту, одним із питань якого стала міжнародна безпека та контроль над ядерними арсеналами.

Нагадаємо, що за підсумками переговорів лідери трьох держав ухвалили спільну «Декларацію про мир». Водночас у документі не згадуються ані російська війна проти України, ані військова операція проти Ірану.

Окрему увагу під час саміту приділили питанню ядерного роззброєння. Зокрема, за інформацією китайського державного телебачення CCTV, Сі Цзіньпін запропонував повністю знищити ядерну зброю.