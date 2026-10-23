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Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Фінляндія вперше безоплатно передасть Україні 10 тепловозів
Україна та Фінляндія підписали угоду про безоплатну передачу десяти тепловозів у присутності президента Володимира Зеленського
Фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» отримає локомотиви Dv12 та комплектуючі до них. Нова техніка допоможе забезпечити стабільність перевезень під час російських атак на енергетику

Фінляндія стала першою країною, яка безоплатно передасть «Укрзалізниці» локомотиви. Сторони підписали угоду про постачання десяти тепловозів Dv12 та комплектуючих до них. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційну сторінку «Укрзалізниці» у Facebook.

Угоду підписали прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та прем'єр-міністр України Сергій Корецький у присутності президента Володимира Зеленського.

За інформацією «Укрзалізниці», передача локомотивів стала результатом домовленостей, досягнутих під час саміту «Карпатська вісімка». Тоді Україна започаткувала створення міжнародної коаліції для посилення залізничного транспорту та домовилася з низкою партнерів про отримання вживаної техніки.

Представники України та Фінляндії під час зустрічі на залізничному вокзалі
Представники України та Фінляндії під час зустрічі на залізничному вокзалі
Фото: Укрзалізниця

Потреба в додаткових локомотивах залишається гострою через систематичні російські обстріли залізничної інфраструктури.

Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили або знищили майже 600 локомотивів «Укрзалізниці». Понад 300 із них — тепловози.

Відновлення пошкодженого рухомого складу потребує значних коштів і часу. В окремих випадках ремонт техніки взагалі неможливий. Саме тому компанія прагне якнайшвидше поповнити локомотивний парк за допомогою міжнародних партнерів.

Особливого значення тепловози набувають в умовах посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру. На відміну від електровозів, вони можуть працювати без живлення від контактної мережі, що дозволяє підтримувати залізничне сполучення навіть під час перебоїв з електропостачанням.

В «Укрзалізниці» подякували Фінляндії за підтримку та наголосили, що міжнародна допомога сприятиме стійкості української залізниці.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Естонія також готує передачу Україні локомотивів. Відповідна ініціатива покликана допомогти відновити рухомий склад, який постраждав унаслідок російських атак.

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Теги: Укрзалізниця Естонія Україна

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