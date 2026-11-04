Продовження «Карфагену», звільнення топ-посадовців СБУ та результати виборів в США: головне за день 4 листопада

Дайджест новин, які сталися вдень 4 листопада 2026 року

НАБУ продовжило операцію «Карфаген», після чого було звільнено двох високопосадовців СБУ, в США завершилися проміжні вибори, де впевнену перемогу здобули демократи, а також суд ухвалив рішення стосовно псевдомедсестри Валентини Молодої.

«Главком» склав добірку головних подій за день 4 листопада.

Результати виборів у США

Демократична партія США здобула впевнену перемогу на виборах. Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що після перемоги Демократичної партії на проміжних виборах американський парламент більше не буде беззаперечно підтримувати президента Дональда Трампа. Політик пообіцяв активно протидіяти його рішенням за допомогою законодавчих та юридичних інструментів.

фото: AP

НАБУ і САП викрили злочинну організацію у межах операції «Карфаген»

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття злочинної організації у межах операції «Карфаген».

«У межах операції «Карфаген» НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої налагодили систематичне надання неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів», – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, до злочинної діяльності були залучені чинні високопосадовці СБУ, Національної поліції, Офісу генерального прокурора та представники кримінального середовища.

кадр з відео

Суд ухвалив рішення стосовно псевдомедсестри Валентини Молодої

Суд обрав запобіжний захід Валентині Молодій, яка фігурує у справі про заворушення біля пункту тимчасової дислокації Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Її триматимуть під вартою без права внесення застави.

фото: кадр з відео

Очільник СБУ ухвалив рішення стосовно співробітників, які потрапили в розслідування НАБУ

Очільник Служби безпеки України Олександр Поклад звільнив із займаних посад двох високопосадовців СБУ, які стали фігурантами розслідування Національного антикорупційного бюро в межах операції «Карфаген».

фото: НАБУ

ВАКС зобов’язав в.о. генпрокурора відкрити справу щодо Арахамії

Вищий антикорупційний суд зобов’язав виконувача обов’язків генерального прокурора Антона Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин голови парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамії.

фото: Верховна Рада

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