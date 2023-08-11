Жінка з рожевим манікюром: що відомо про загиблу внаслідок ворожого удару по Запоріжжю (фото)

Валентина гуляла з подругою, коли росіяни обстріляли місто

У спину місцевої мешканки потрапив уламок

У четвер, 10 серпня, окупанти двічі обстріляли Запоріжжя, унаслідок чого загинула жінка. Фото однієї з жертв російської агресії опублікувало медіа Donbas Frontliner.

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Росіяни завдали удару по готелю в центрі Запоріжжя, поруч із пляжем та басейнами. Увечері багато мешканців міста разом із дітьми вийшли прогулятися. 66-річна вчителька Валентина була разом із подругою парком: у спину жінки потрапив уламок.

Окупанти забрали життя мешканки Запоріжжя фото: DonbasFrontliner / Андрій Дубчак

Жінці було 66 років фото: DonbasFrontliner / Андрій Дубчак

Валентину намагалися врятувати, проте жінка загинула. У неї залишилася донька, яка виїхала за кордон після початку повномасштабного вторгнення.

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Валентині надавали допомогу фото: DonbasFrontliner / Андрій Дубчак

Нагадаємо, ворог продовжує атакувати Запоріжжя. Учора ввечері окупанти поцілили у готель, а також у місце громадського відпочинку. Наразі відомо про одну загиблу.

До слова, серед постраждалих є трирічна дівчинка та 14-річний хлопчик.