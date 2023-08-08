Лубінець: взяв під особистий контроль справу про смерть мобілізованого з епілепсією

Мобілізований чоловік був інвалідом з дитинства

Спеціалізована прокуратура Південного регіону розслідує обставини смерті жителя Одещини. Оскільки той хворів на епілепсію правоохоронці перевіряють законність призову на військову службу померлого жителя смт Ширяєво. Окрім того, справу під особистий контроль взяв омбудсмен Дмитро Лубінець. Про це повідомили в Офісі омбудсмана.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець скерував листи до державних структур задля отримання необхідної інформації.

«У разі виявлення порушень відповідно до законодавства – винні мають бути покарані. Адже безкарність приводить до нових правопорушень», – сказав Дмитро Лубінець.

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У коментарі виданню «Інтент» начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що документи про те, що чоловік здоровий та придатний до військової служби, ТЦК отримав від медиків лікарні, де він проходив медичну комісію.

«Рішення було медичної комісії. ТЦК прийняв документи від медиків, що здоровий і придатний. А комісію пройшов в лікарні», – заявила вона.

Нагадаємо, с лідчі СП відкрили кримінальне провадження через можливе недбале ставлення до військової служби представників Березівського ТЦК та СП Одеської області. Крім того правоохоронці розслідують можливе недбале ставлення до військової служби службових осіб медичної служби однієї з військових частин Миколаївщини.

Про смерть Бориса повідомили місцеві пабліки. Як стверджують активісти, Борис був людиною з інвалідністю дитинства. Він працював на місцевому ринку, заробляв на життя. Бориса Глушака поховали у селищі Ширяєве Одеської області.