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Атака на Кривий Ріг: Росія вбила матір та доньку (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на Кривий Ріг: Росія вбила матір та доньку (фото)
Жінку звали Наталія, а її доньку – Даша
фото: видання «Свої»

Дівчинці було 10 років 

Внаслідок ракетного удару по Кривому Розі загинула жінка та її донька. Загиблим було 45 та 10 років відповідно. Місцеве видання «Свої» опублікувало фото жертв російських окупантів. За даними місцевих журналістів, жінку звали Наталія, а її доньку – Даша.

«Наталя і Даша. Мама і донька. Сьогодні їх вбила Росія», – пише видання.

Нагадаємо, зранку 31 липня росіяни завдали ракетного удару по дев’ятиповерховому житловому будинку на чотири під’їзди, де відбулося руйнування з четвертого по дев'яті поверхи у межах першого під'їзду, з послідуючим загоранням квартири на рівні четвертого поверху на площі близько 70 м кв.

Раніше повідомлялося, що окупанти, ймовірно, використали балістичне озброєння.

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Теги: росія окупанти Кривий Ріг жінка ракета озброєння росіяни

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