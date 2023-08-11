Удар по Запоріжжю: росіяни влучили в готель, у якому зупинялися працівники ООН
Окупанти поцілили в готель Reikartz
Учора ввечері російські загарбники вдарили ракетою по запорізькому готелю Reikartz, у якому часто зупинялися співробітники ООН. Організація засуджує терористичну атаку росіян. Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.
«Я приголомшена звісткою, що готель, який часто використовували співробітники ООН та наші колеги з неурядових організацій для підтримки постраждалих від війни, тільки що потрапив під російський удар у Запоріжжі. Це абсолютно неприпустимо», – відреагувала вона.
Браун розповіла, що зупинялася в цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя, а її команда використовула Reikartz як базу під час неодноразових поїздок у місто.
«Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату «Азовсталь» у Маріуполі в травні минулого року», – додала гуманітарна координаторка ООН в Україні.
Також вона зазначила, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру та через які загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла неймовірних обсягів, і вони є порушенням міжнародного гуманітарного права.
Браун закликала Росію в ім’я людяності дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні.
За даними поліції, росіяни поцілили в запорізький готель високоточною ракетою «Іскандер-К»
Нагадаємо, сьогодні ввечері росіяни здійснили чергову терористичну атаку на Запоріжжя. Станом на зараз відомо про одного загиблого.
Крім того, через цей обстріл Запоріжжя постраждали вже 16 мирних жителів, у тому числі чотири дитини.
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