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У Запоріжжі пролунав вибух

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунав вибух
В області оголошена повітрняа тривога
фото: Андрій Єрмак/Телеграм

За кілька хвилин до вибуху у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

Сьогодні, 13 липня, у Запоріжжі прогриміти вибухи. В області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

Офіційні джерела поки що не розкривають деталей інциденту та не називають причину вибуху. Жителям області необхідно залишатися у укриттях.

За кілька хвилин до вибуху у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Запорізькій області.

Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що армія РФ здійснила черговий мінометний обстріл прифронтового Оріхова Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік та зруйновано близько трьох будинків.

Триває 505-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. 

Теги: Запоріжжя вибух

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