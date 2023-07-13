У Запоріжжі пролунав вибух

За кілька хвилин до вибуху у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку

Сьогодні, 13 липня, у Запоріжжі прогриміти вибухи. В області оголошена повітряна тривога. Про це повідомляє «Суспільне».

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Офіційні джерела поки що не розкривають деталей інциденту та не називають причину вибуху. Жителям області необхідно залишатися у укриттях.

За кілька хвилин до вибуху у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Запорізькій області.

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Також керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що армія РФ здійснила черговий мінометний обстріл прифронтового Оріхова Запорізької області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік та зруйновано близько трьох будинків.

Триває 505-та доба повномасштабної війни Росії проти України. РФ продовжує вести загарбницьку війну. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.