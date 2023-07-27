Окупанти вдарили по Запоріжжю

Постраждалих унаслідок удару не зафіксовано

Російська армія ввечері 27 липня завдала удару по Запоріжжю. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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«Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо зазнає втрат. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру», – йдеться у повідомленні.

Малашко додав, що інформація про постраждалих не надходила.

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Зазначимо, близько 18:20 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу, яка протривала пів години. У соцмережах повідомили про звук вибуху у Запоріжжі.

Нагадаємо, що триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши дві ракети «Калібр» по портовій інфраструктурі Одещини та вісім ударних дронів типу Shahed. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі вісім «Шахедів» було знищено. Загалом, ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.