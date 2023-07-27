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Окупанти вдарили по Запоріжжю

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти вдарили по Запоріжжю
Фахівці ліквідовують наслідки удару
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Постраждалих унаслідок удару не зафіксовано

Російська армія ввечері 27 липня завдала удару по Запоріжжю. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Ворог вдарив по мирному багатотисячному місту, бо зазнає втрат. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків терористичного удару по обласному центру», – йдеться у повідомленні.

Малашко додав, що інформація про постраждалих не надходила.

Зазначимо, близько 18:20 у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу, яка протривала пів години. У соцмережах повідомили про звук вибуху у Запоріжжі.

Нагадаємо, що триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши дві ракети «Калібр» по портовій інфраструктурі Одещини та вісім ударних дронів типу Shahed. У результаті успішної бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил усі вісім «Шахедів» було знищено. Загалом, ворог завдав 27 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.

Теги: Запоріжжя обстріл

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