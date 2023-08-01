Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
У цивільному житті Юлія була аспіранткою кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого,
фото: Юлія Шевченко/Facebook

У перші місяці повномасштабного вторгнення Юлія долучилася до війська

Захищаючи Україну на фронті загинула співробітниця Національного агентства з питань запобігання корупції Юлія Шевченко. Про це повідомила пресслужба НАЗК.

У перші місяці повномасштабного вторгнення Юлія долучилася до війська. За словами побратимів, вона була заступницею командира з морально-психологічного забезпечення.

Трагічну звістку про загибель Юлії повідомив її наречений  Тарас Сухенюк, який також є військовослужбовцем.

«31 липня перестало битися серденько цієї прекрасної дівчини, нареченої, моєї майбутньої дружини. Не стало людини, яка своєю хоробрістю, працьовитістю, наполегливістю обійшла будь-кого. Вона – янгол серед людей, яка допомагала всім, хто просив і не просив допомоги», – написав чоловік.

Тарас пригадує, як вони з Юлією мріяли про велику і дружну родину. «Вона мені завжди казала «Тарас, ми папуги-нерозлучники, ми завжди будемо разом», я їй завжди відповідав «Так завжди і буде, моя маленька комашка». Але, на жаль, цього не сталось. Я тебе дуже сильно кохаю, і буду кохати завжди…» – додав Тарас.

6 фото
На весь екран

У цивільному житті Юлія була аспіранткою кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, а з початку 2021 року працювала в управлінні проведення обов’язкових повних перевірок НАЗК.

Друзі та колеги згадують Юлію як талановиту юристку. «Юлія прийшла до нас ще студенткою п’ятого курсу, перемігши в проєкті «Антикорупційний десант» – це вже багато говорить про її характер. З початку 2021 року працювала в управлінні проведення обов’язкових повних перевірок НАЗК. Її великим бажанням було продовжувати будувати кар’єру на антикорупційному фронті, але так сталося, що демонструвати свої найкращі навички довелося на війні.

З перших місяців повномасштабного вторгнення Юлія доєдналася до лав ЗСУ, щоб захищати нашу країну. Загинула як герой в одній з найгарячіших точок фронту на сході країни», – розповіли у НАЗК.

Памʼять дівчини вшанувала Анастасія Блищик – доброволиця ЗСУ, пресофіцерка 47-ої ОМБр, наречена загиблого Олександра Махова.

«Є дні, коли особливо важко дихати. Юля більше не з нами. Як би не клятий ворог, Юля разом з Тарасом мали б повернутися до цивільного життя, одружитися та народити маленьких Сарматиків. Це були б чудові дітки. Це була б ідеальна родина. Але її вбили. Підло. Цинічно.

В інтернеті гуляє російське іпсо, що ми усі «заслужили цю війну». Йдіть на***! Ми не заслужили бути вбитими, закатованими, зґвалтованими та обкраденими. Наша дівчинко, світла памʼять тобі!"» – написала Анастасія.

Побратими та посестри Юлії також діляться спогадами про неї.

«Юля Шевченко була гідною посестрою. Вона піклувалась навіть про мене, хоча я далеко не в її підрозділі. Тендітна, тонка дівчинка тримала стрій поряд з мужніми хлопцями.

Юля – замкомандира по МПЗ. Великий приклад для такої посади. Її втома відчувалась на відстані, тому хотілось передати обіймів. Відправила їй форму і м’яку подушку. Вона так раділа. А я була щаслива що можу хоча б так підтримати. І ось, її більше нема. Сльози течуть самі по собі» – написала військовослужбовиця Олена Риж.

Пам’ять військовослужбовиці також вшановує рідна кафедра університету.

«Учора, 31 липня, під час захисту Батьківщини від рашистських загарбників загинула Юлія Шевченко, аспірантка першого року навчання Кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого. На злеті обірвалося юне життя, загублена доля, перекреслені всі плани і сподівання. Щедро обдарована талантами дівчинка, на яку очікувало блискуче юридичне і наукове майбуття, пішла у засвіти. Поклала життя за свободу і незалежність своєї Батьківщини, за свій народ, за всіх нас. 

Хай будуть прокляті рашисти, що принесли війну на нашу землю і забрали тебе у нас. Уся кафедра в глибокій скорботі і висловлює щирі співчуття рідним і близьким Юлії», – написав завідувач кафедри Юрій Пономаренко.

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських окупантів загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева.

Нагадаємо, що на початку липня через теракт росіян у Краматорську загинула письменниця Вікторія Амеліна. У момент удару мисткиня була в ресторані Ria Lounge у центрі міста разом із делегацією колумбійських журналістів та письменників.

Теги: теракт ЗСУ війна смерть рашисти ворог

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голова Комітету ВРУ з питань соцполітики
Галина Третьякова: У ФСБ були методички – розтягнути Україну через соцпрограми Інтерв’ю
10 липня, 10:45
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Запоріжжі прогриміли вибухи
23 липня, 03:00
На Донбасі тривають важкі бої
ЗСУ відбили 35 атак і розгромили командний пункт окупантів – Генштаб
24 липня, 06:30
Для визнання співробітників критично важливими підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи
Уряд удосконалив порядок бронювання військовозобов’язаних
12 липня, 10:35
Рашисти мають намір зробити з хімічного підприємства «Титан» оборонну позицію
Усе заміновано, стоїть ППО: окупанти перетворили завод «Титан» у Криму на військову частину
4 липня, 15:11
Важке отруєння супроводжується нудотою, головним болем, втратою голосу, блюванням, загальною слабкістю
Бахмут: росіяни застосували хімічну зброю проти Сил оборони
4 липня, 20:16
Для повної реалізації планів буде потрібно кілька років, хоча члени НАТО підкреслюють, що за необхідності Альянс може негайно вступити в бій
Лідери НАТО затвердили план оборони на випадок вторгнення Росії
10 липня, 21:20
Окупанти продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій
Ситуація на півдні: ворог очікує контрнаступу і потерпає від холери
9 липня, 08:59
Найбільше коштів – 1,49 млн грн – планувалося витратити на виготовлення рекламних відеороликів
Наслідки скандалу. Держкомпанія «Ліси України» відмовилася від зйомок мультика
17 липня, 17:35

Суспільство

Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
Мріяла про велику і дружну родину: на фронті загинула співробітниця НАЗК Юлія Шевченко (фото)
Голова Нацради пояснила, як працює закон «Про медіа»
Голова Нацради пояснила, як працює закон «Про медіа»
Українці заслужили війну? Історія отримала розв'язку: правда про скандального блогера-бізнесмена
Українці заслужили війну? Історія отримала розв'язку: правда про скандального блогера-бізнесмена
Україна створить словник «небажаної» лексики для журналістів
Україна створить словник «небажаної» лексики для журналістів
Росіяни вбили двох жінок-військовослужбовиць: що про них відомо
Росіяни вбили двох жінок-військовослужбовиць: що про них відомо
В Україну йде страшна спека: синоптик б'є на сполох
В Україну йде страшна спека: синоптик б'є на сполох

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
38K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
24K
Удари по Керченському і Чонгарському мостах: як ворог тепер забезпечує логістику в Криму
14K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Скільки людей нині проживає в Україні? Фахівці визначили цифру за поживанням продуктів
6864
Масштабна повітряна тривога тривала більше 20 хвилин

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту