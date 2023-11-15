Жителька Закарпаття виростила диво-буряк (фото)

Жительки Перечинщини стверджує, гігантський буряк вже не перший подібний сюрприз на городі

У жительки Перечинщини цьогоріч на городі виріс справжній гігант серед овочів. Про це повідомляє «Голос Карпат».

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Марія Михайлівна зізнається, знахідка її здивувала, адже подібні трофеї, та ще й без хімії, – рідкість.

У жительки Перечинщини цьогоріч на городі виріс справжній гігант серед овочів фото: «Голос Карпат».

Як зазначила жінка, буряк важить два кілограми, п'ятсот грамів. Водночас жителька Перечинщини стверджує, це вже не перший подібний сюрприз на городі. Торік, пані Марія знайшла на городі буряк, вагою три кілограми.

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«Радію, що можу збирати такий урожай на своєму городі. У магазинах усе дорожчає: і картопля, і морква, й цибуля. А в мене, дав Бог цього року, на грядці вродило все щедро. Маю запаси на зиму. Раніше, коли худоби було багато, садила дині, – теж виростали порядного розміру. Одного разу таку велику диню дістали із ниви, що й на тачку не поміщалась», – каже жінка.

Буряк важить 2,5 кг фото: «Голос Карпат»

Нагадаємо, до кінця поточного місяця очікується подорожчання від 3% до 8% найпопулярніших категорій продуктів харчування.

Раніше ми повідомляли, що ціна на молокосировину в Україні на початку листопада 2023 року в середньому піднялася на 68 коп. і склала 13,44 грн/кг без ПДВ.

До слова, попри статус провідної економіки Європи Німеччина потерпає від економічних проблем. У багатьох німецьких супермаркетах зарах спостерігається дефіцит основних продуктів, а особливо свіжих овочів та фруктів. Це стало результатом багаторічної суперечки між торговими компаніями та профспілками.