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Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: ДБР повідомило деталі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: ДБР повідомило деталі
фото з соцмереж

Розпочато кримінальне провадження

Працівники Деожавного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

«3 листопада 2023 року під час ракетного удару, який ворог наніс ракетою типу «Іскандер» по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії.

Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня «Ракетних військ і артилерії» поблизу лінії фронту.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби).

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.

На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.

У 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді заявили, що удар забрав життя 19 бійців.

Раніше, за неофіційною версією, повідомлялося про 28 загиблих військових та 53 поранених.

Теги: ЗСУ окупанти війна Запоріжжя Закарпаття

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