Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: ДБР повідомило деталі

Розпочато кримінальне провадження

Працівники Деожавного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних жителів під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області. Про це повідомляє пресцентр ДБР.

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«3 листопада 2023 року під час ракетного удару, який ворог наніс ракетою типу «Іскандер» по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії.

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Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня «Ракетних військ і артилерії» поблизу лінії фронту.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби).

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, стало відомо, що російська армія завдала ракетного удару по розташуванню 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Удар відбувся, ймовірно, під час шикування з нагоди Дня артилерії і ракетних військ 3 листопада. Є жертви і поранені серед військових та цивільних. Цю інформацію підтвердили ЗСУ та міністр оборони Рустем Умєров.

На території Закарпаття оголошено триденну загальнообласну жалобу за загиблими воїнами 128-ї бригади.

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У 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді заявили, що удар забрав життя 19 бійців.

Раніше, за неофіційною версією, повідомлялося про 28 загиблих військових та 53 поранених.