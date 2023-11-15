Головна Світ Економіка
search button user button menu button

У німецьких супермаркетах дефіцит продуктів, й ось чому

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У німецьких супермаркетах дефіцит продуктів, й ось чому
Супермаркети Німеччини зустрічають покупців майже порожніми полицями
фото: Handelsblatt

Дефіцитом є основні продукти харчування: молоко, сир, м’ясо, овочі та фрукти, заморожені продукти

Незважаючи на статус провідної економіки Європи Німеччина потерпає від економічних проблем. У багатьох німецьких супермаркетах зарах спостерігається дефіцит основних продуктів, а особливо свіжих овочів та фруктів. Це стало результатом багаторічної суперечки між торговими компаніями та профспілками.

Газета Handelsblatt пише, що супермаркети відчувають скорочення поставок, але менші та середні магазини відчувають великі проблеми. «Суперечка щодо заробітної плати в роздрібній торгівлі зайшла в глухий кут», – попереджає газета.

Профспілка Verdi попередила про можливі наслідки на майбутній святковий сезон, якщо роботодавці найближчим часом не вживуть заходів. Профспілка вимагає підвищення субсидій, збільшення відпусток і 13-ї зарплати. Нині торгові мережі та профспілки не знайшли спільної мови.

Німецькі журналісти пояснюють, що менші магазини мають найбільші проблеми через обмежені складські площі, що робить їх залежними від регулярних поставок. Проблеми у мереж Edeka, Rewe, Netto, Penny та Kaufland. 

Як наслідок – черги біля кас, багато порожніх рядів на полицях. Протягом кількох місяців німецькі споживачі відчувають на собі наслідки суперечок щодо заробітної плати в оптовій та роздрібній торгівлі. Дефіцитом є основні продукти харчування: молоко, сир, м’ясо, овочі та фрукти, заморожені продукти. Також закінчується косметика та туалетний папір.

Проте представники галузі намагаються заспокоїти ситуацію. Голова відділу колективних переговорів Німецької асоціації роздрібної торгівлі (HDE) Стівен Харке сказав, що постачання продовольства в безпеці, незважаючи на страйки, і що компанії добре підготовлені до протесту.

Найбільші страйки працівників складів і логістики проходять у Північному Рейні-Вестфалії та Баварії. У східній частині Німеччини проблеми з постачанням набагато менш помітні.

До слова, експерти провели нове комплексне дослідження, аби встановити де в Німеччині вартість життя найвища та найнижча та визначити вартість життя у всіх 400 округах та незалежних містах країни. Дослідження тривало протягом трьох років, пише Aussiedlerbotе. Найдорожчим містом для життя у Німеччині виявився не Берлін, а Мюнхен та його околиці.

Читайте також: Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
Теги: Німеччина профспілка продукти Берлін харчування овочі фрукти оренда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Щоденник Анни Франк став свого роду літописом Голокосту на прикладі однієї родини
Навіть у Німеччині починають стирати пам'ять про Голокост
7 листопада, 10:23
Виставковий центр у Оффенбурзі уже був притулком для біженців у 2022 році
Біженці замість виставки: Німеччина знайшла українцям новий варіант житла
24 жовтня, 09:09
Багато звичних продуктів можуть погіршити роботу серця
Топ продуктів, про які слід забути для збереження серця: є на кожній кухні
31 жовтня, 12:56
У Німеччині затримано чоловіка, який постачав РФ деталі для дронів «Орлан»
У Німеччині затримано чоловіка, який постачав РФ деталі для дронів «Орлан»
26 жовтня, 17:53
ЗСУ отримають мостоукладальний танк Beaver
Німеччина передала Україні новий пакет озброєння
20 жовтня, 17:35
Якщо власник житла змінює системи опалення на нові, це означає, що орендар платитиме більше
Оренда житла у Німеччині: українцям слід врахувати один момент
8 листопада, 11:28
На полицях латвійських магазинів присутні товари з РФ і Білорусі
У Латвію завезено тисячі тонн продуктів із Росії та Білорусі
11 листопада, 06:50
Пісторіус зробив сумну заяву щодо впливу Taurus на війну в Україні
Пісторіус зробив сумну заяву щодо впливу Taurus на війну в Україні
6 листопада, 14:25
Уночі росіяни здійснили мінометний обстріл Краснопільської громади
Ворожі дрони атакували Харківщину, обстріл лікарні на Херсонщині: ситуація в регіонах
Вчора, 09:59

Економіка

У німецьких супермаркетах дефіцит продуктів, й ось чому
У німецьких супермаркетах дефіцит продуктів, й ось чому
Машиністи у Німеччині оголосили 20-годинний загальнонаціональний страйк
Машиністи у Німеччині оголосили 20-годинний загальнонаціональний страйк
Данія зможе блокувати доступ російських нафтових танкерів на ринки – ЗМІ
Данія зможе блокувати доступ російських нафтових танкерів на ринки – ЗМІ
Мандрівники тисячами їдуть до Туреччини, і в них є новий вагомий мотив
Мандрівники тисячами їдуть до Туреччини, і в них є новий вагомий мотив
Китай масово скуповує у США обладнання для виробництва чипів
Китай масово скуповує у США обладнання для виробництва чипів
Пентагон попри санкції закуповував російську нафту – The Washington Post
Пентагон попри санкції закуповував російську нафту – The Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Звільнення Фаріон: «Львівська політехніка» зробила заяву
27K
Ексгенпрокурор Рябошапка прокоментував «справу Буратіно»
19K
Уряд змінив порядок надання житлових субсидій: що потрібно знати
9665
Контрнаступ ЗСУ: Повітряні сили звернулися до українців із проханням
9424
Відомий богослов, який був змушений тікати з Росії, пояснив, що таке РПЦ
8628
Удар по 128-й бригаді: ДБР повідомило, хто міг бути мішенню ворога

Новини

Найуспішніший підрядник армії. Forbes розповів, над чим працює зараз «Українська Бронетехніка»
Сьогодні, 13:10
Скільки Ахметов передав на потреби ЗСУ та гуманітарні цілі з лютого 2022 року: названо суму
Сьогодні, 12:07
До Ради директорів Київстару увійде ексдержсекретар США Майк Помпео
Сьогодні, 09:02
На Херсонщині ЗСУ відкидають ворога з прибережних позицій – Генштаб
Сьогодні, 06:54
США затвердили бюджет уряду, Сі Цзіньпін прибув до Сан-Франциско: головне за ніч
Сьогодні, 06:51
Хмарність та дощі: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 05:05

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту