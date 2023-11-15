У німецьких супермаркетах дефіцит продуктів, й ось чому

Дефіцитом є основні продукти харчування: молоко, сир, м’ясо, овочі та фрукти, заморожені продукти

Незважаючи на статус провідної економіки Європи Німеччина потерпає від економічних проблем. У багатьох німецьких супермаркетах зарах спостерігається дефіцит основних продуктів, а особливо свіжих овочів та фруктів. Це стало результатом багаторічної суперечки між торговими компаніями та профспілками.

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Газета Handelsblatt пише, що супермаркети відчувають скорочення поставок, але менші та середні магазини відчувають великі проблеми. «Суперечка щодо заробітної плати в роздрібній торгівлі зайшла в глухий кут», – попереджає газета.

Профспілка Verdi попередила про можливі наслідки на майбутній святковий сезон, якщо роботодавці найближчим часом не вживуть заходів. Профспілка вимагає підвищення субсидій, збільшення відпусток і 13-ї зарплати. Нині торгові мережі та профспілки не знайшли спільної мови.

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Німецькі журналісти пояснюють, що менші магазини мають найбільші проблеми через обмежені складські площі, що робить їх залежними від регулярних поставок. Проблеми у мереж Edeka, Rewe, Netto, Penny та Kaufland.

Як наслідок – черги біля кас, багато порожніх рядів на полицях. Протягом кількох місяців німецькі споживачі відчувають на собі наслідки суперечок щодо заробітної плати в оптовій та роздрібній торгівлі. Дефіцитом є основні продукти харчування: молоко, сир, м’ясо, овочі та фрукти, заморожені продукти. Також закінчується косметика та туалетний папір.

Проте представники галузі намагаються заспокоїти ситуацію. Голова відділу колективних переговорів Німецької асоціації роздрібної торгівлі (HDE) Стівен Харке сказав, що постачання продовольства в безпеці, незважаючи на страйки, і що компанії добре підготовлені до протесту.

Найбільші страйки працівників складів і логістики проходять у Північному Рейні-Вестфалії та Баварії. У східній частині Німеччини проблеми з постачанням набагато менш помітні.

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До слова, експерти провели нове комплексне дослідження, аби встановити де в Німеччині вартість життя найвища та найнижча та визначити вартість життя у всіх 400 округах та незалежних містах країни. Дослідження тривало протягом трьох років, пише Aussiedlerbotе. Найдорожчим містом для життя у Німеччині виявився не Берлін, а Мюнхен та його околиці.