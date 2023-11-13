Підсанкційний олігарх Путіна почне заробляти на консервах

Російські компанії будуть зобов'язані маркувати консерви через центр, який належить холдингу USM поплічника Путіна, мільярдера Алішера Усманова

Росіянам слід готуватись до чергового підняття цін на продукти. Зокрема влада готується запровадити обов'язкове маркування консервів з 1 вересня 2024 року, що неодмінно відобразиться на їх вартості. Цікавим є той факт, що маркуванням товарів у Росії займеться спеціальний центр, який належить близькому другу Путіна – власнику холдингу USM, мільярдеру Алішеру Усманову. Він уже тривалий час перебуває під санкціями низки країн Європи та у США. Про це пише російське видання «Известия».

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Перед цим уряд країни-агресора має намір запустити експеримент із впровадження маркування. Він відбуватиметься з 1 грудня цього року по 31 серпня 2024-го, розповіло близьке до кабміну джерело. За його словами, під час пілотного проекту маркування торкнеться консервації продуктів з м'яса, м'ясних субпродуктів, овочів та фруктів, грибів та ягід, а також окремих видів бакалійної продукції (зокрема чіпсів, сухариків, начос та соусів).

До цього ідею маркувати консерви під приводом боротьби з контрафактом та фальсифікацією лобіював російське Міністерство промисловості та торгівлі. За планами відомства, експеримент з маркування рибних консервів мав відбуватись з 1 квітня 2022-го по 28 лютого 2023-го, а м'ясних, овочевих та фруктових – з 1 травня 2022-го по 28 лютого 2023-го.

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Проти ініціативи з маркування консервів виступили у Рибному союзі. «Ми не розуміємо, як реально маркування допоможе вирішити проблеми фальсифікату, контрафакту та нелегального обігу. При цьому використання буде коштувати величезних витрат і адміністрування. Не варто забувати і про велику незручність для касирів та покупців», – зазначив голова спілки Олександр Панін.

Наразі вже працює система «Меркурій», за допомогою якої простежується весь ланцюжок продукції, нагадав президент Асоціації рибогосподарських підприємств Примор'я Георгій Мартинов. «Рибальська спільнота не зовсім розуміє, навіщо сьогодні потрібне маркування», – наголосив він.

Цікаво, що маркуванням товарів у Росії займається Центр розвитку перспективних технологій (ЦРПТ). Компанія на 50% належить холдингу USM мільярдера Алішера Усманова. Також частками по 25% у ній володіють «Ростех» та «Елвіс-Плюс Груп» Олександра Галицького. ЦРПТ працює на основі державно-приватного партнерства.

При маркуванні продукції кожна одиниця отримує унікальний двовимірний код Data Matrix, що дозволяє відстежувати весь життєвий цикл товару від виробництва до утилізації. Однак один код обходиться виробникам 0,5 руб. без ПДВ, що йдуть ЦРПТ.

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Раніше уряд запровадив обов'язкове маркування для хутряних виробів, ліків, взуття, фотоапаратів, автопокришок, окремих товарів легкої промисловості, тютюну, молочної продукції та питної води. Маркування призвело до зростання цін на товари, оскільки виробники мали закуповувати дороге обладнання, щоб розміщувати коди ЦРПТ на упаковках.

До слова, співробітники поліції та митниці Німеччини нещодавно провели обшуки у маєтках в Баварії, які належать громадянину Росії, який потрапив під санкції Євросоюзу через вторгнення в Україну. За даними джерела Reuters, йдеться про мільярдера, засновника холдингу USM Алішера Усманова.

Спеціальна комісія «Матрьошка», створена при митному управлінні Німеччини за санкціями, повідомила, що слідчі дії пройшли у Мюнхені та Роттах-Егерні. Правоохоронці проводили обшуки на підставі ордера, виданого судом.

За інформацією німецького видання Bild, обшуки відбулись на віллі Усманова на озері Тегернзе. У результаті було вилучено п'ять автомобілів, включаючи Mercedes Maybach S500 вартістю близько 140 тисяч євро та фургон Mercedes Brabus вартістю близько 180 тисяч євро, а також інші матеріальні цінності.

Нагадаємо, США, країни ЄС та Велика Британія минулого року після російського вторгнення в Україну ввели санкції проти Усманова – країни Заходу вважають його олігархом, близьким до Кремля і тому відповідальним за фінансування агресії. Через санкції було заарештовано об'єкти нерухомості в ЄС і Великої Британії, що належали Усманову, а також яхта Dilbar, що належить пов'язаним з бізнесменом структурам. Сам Усманов привселюдно не висловлювався про війну, санкції Євросоюзу він оскаржив у суді. Forbes оцінює його статки в $14.5 млрд.