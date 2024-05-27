Штраф за образливі повідомлення сексуального характеру: Рада ухвалила законопроєкт

Голова Верховної Ради підписав закон №8329

Верховна Рада ухвалила закон №8329 щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення у зв'язку з ратифікацією Стамбульської конвенції. Зокрема, він передбачає покарання за скоєння сексуального насильства шляхом вербальної чи невербальної комунікації, включно з електронними пристроями. Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

За законопроєкт народні обранці проголосували ще 22 травня. Сьогодні ж, 27 травня, цей закон підписав голова Верховної Ради.

Депутати доповнили Кодекс статтями про вчинення насильства за ознакою статі, сексуальне домагання, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце тимчасового перебування у разі винесення такого припису.

Окрім цього, за вчинення будь-якого насильства щодо людини за ознакою статі, а також за стереотипні уявлення щодо соціальної ролі чоловіка та жінки, що завдало шкоди фізичному чи психологічному здоров’ю передбачені штрафи у розмірі 1,7 тис. до 3,4 тис. грн. Також можуть карати громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин, або ж виправними роботами на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку.

Законопроєкт також передбачає покарання за сексуальне домагання, вчинене вербальним чи невербальним шляхом, у тому числі за допомогою засобів електронної комунікації. Таких правопорушників штрафуватимуть на суму від 1,36 тис. до 2,72 тис. грн, або каратимуть громадськими чи виправними роботами.

Як повідомлялося, Мінцифра та Департамент кіберполіції спільно з громадською організацією «Магнолія» запустили перший портал повідомлень про сексуальне насильство над дітьми StopCrime.