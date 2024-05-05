В Одесі поліцейська втрапила в скандал через охорону церкви на Великдень

Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування

Поліцейська з Одеси обурилася, що її поставили на охорону порядку у церкві. У відео, яке опублікували в мережі, дівчина, не соромлячись міцного слівця, висловила думку, що можливий приліт у церкву – не така вже й велика втрата.

«Нащо ту церкву охороняти, там від сили – 30 людей. Ну прилетить туди, і що. Нічого страшного. Це ж не мінус 100 людей, це всього лише мінус 30», – говорила на відео поліцейська.

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У поліції Одеської області уже відреагували на скандал.

«Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу Інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків», – ідеться в повідомленні.

Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. У поліції розповіли, що працювати у них дівчина почала лише місяць тому.

«Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва», – запевнили у поліції.

Нагадаємо, у столичному ресторані Good Wine вибухнув конфлікт за участі працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна. Про це розповів голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник компанії «Автострада», яка відзначилася скандалом через тендери «Великого будівництва», Максим Шкіль. Він став свідком інциденту.

Після суспільного розголосу його було звільнено буквально «день в день». Проте сам Манасян свою вину заперечує, і хоче «відновити своє чесне ім’я». За словами поліцейського, про своє він звільнення дізнався зі ЗМІ. Він також розповів, що конфлікт відбувався зовсім не так, як його описав у соцмережі Максим Шкіль. «Я нікому не хамив, ні з ким не сварився. І не розумію, в чому суть цього усього. Хтось за мій рахунок намагається самоствердитися», – сказав Манасян.

Після того, як про скандал у ресторані Lucky (ресторан мережі Goodwine – «Главком») стало широко відомо, у ГО «Центр протидії корупції» звернули увагу на те, що Віталій Манасян походить із сім’ї високопоставлених правоохоронців. За інформацією «ЦПК», брат звільненого поліцейського Армен обіймає посаду заступника директора департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.