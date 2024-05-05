Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі поліцейська втрапила в скандал через охорону церкви на Великдень

Надія Карбунар
glavcom.ua
В Одесі поліцейська втрапила в скандал через охорону церкви на Великдень
У поліції Одеської області уже відреагували на скандал
фото з відкритих джерел

Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування

Поліцейська з Одеси обурилася, що її поставили на охорону порядку у церкві. У відео, яке опублікували в мережі, дівчина, не соромлячись міцного слівця, висловила думку, що можливий приліт у церкву – не така вже й велика втрата.

«Нащо ту церкву охороняти, там від сили – 30 людей. Ну прилетить туди, і що. Нічого страшного. Це ж не мінус 100 людей, це всього лише мінус 30», – говорила на відео поліцейська.

Увага! Відео містить нецензурну лексику

У поліції Одеської області уже відреагували на скандал.

«Сьогодні, 5 травня, під час моніторингу Інтернету в одному із пабліків було виявлено відео з висловленнями поліцейської щодо невдоволення обов’язком чергувати біля церкви на Великдень та байдужістю до можливих обстрілів і загибелі громадян. Це повідомлення, яке вона скинула для своїх друзів у приватну групу, стало надбанням пабліків», – ідеться в повідомленні.

Наразі співробітницю відсторонено, ініційовано проведення службового розслідування, за результатами якого поліцейську буде звільнено. У поліції розповіли, що працювати у них дівчина почала лише місяць тому.

«Така поведінка є неприйнятною, ганьбить роботу правоохоронця, і на неї була принципова та жорстка реакція керівництва», – запевнили у поліції.

Нагадаємо, у столичному ресторані Good Wine вибухнув конфлікт за участі працівника департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Віталія Манасяна. Про це розповів голова Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців України, засновник компанії «Автострада», яка відзначилася скандалом через тендери «Великого будівництва», Максим Шкіль. Він став свідком інциденту.

Після суспільного розголосу його було звільнено буквально «день в день». Проте сам Манасян свою вину заперечує, і хоче «відновити своє чесне ім’я». За словами поліцейського, про своє він звільнення дізнався зі ЗМІ. Він також розповів, що конфлікт відбувався зовсім не так, як його описав у соцмережі Максим Шкіль. «Я нікому не хамив, ні з ким не сварився. І не розумію, в чому суть цього усього. Хтось за мій рахунок намагається самоствердитися», – сказав Манасян.

Після того, як про скандал у ресторані Lucky (ресторан мережі Goodwine – «Главком») стало широко відомо, у ГО «Центр протидії корупції» звернули увагу на те, що Віталій Манасян походить із сім’ї високопоставлених правоохоронців. За інформацією «ЦПК», брат звільненого поліцейського Армен обіймає посаду заступника директора департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.

Теги: скандал розслідування відео Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція Київщини встановлює обставини ДТП за участі
ДТП за участі голови райдержадміністрації: поліція повідомила подробиці
26 квiтня, 21:25
Поліцейські проводитимуть профілактичні бесіди з порушниками комендантської години
Поліція повідомила, чи каратимуть порушників комендантської години на Великдень
30 квiтня, 21:00
Частина учасників акції попрямувала у бік Адміністрації уряду
Протести в Грузії: поліція почала застосовувати сльозогінний газ проти демонстрантів
30 квiтня, 21:26

Новини

В Одесі поліцейська втрапила в скандал через охорону церкви на Великдень
В Одесі поліцейська втрапила в скандал через охорону церкви на Великдень
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені
Росіяни вдарили по Одещині «Іскандером»: є поранені
Згоріло понад 900 посилок: «Нова пошта» назвала збитки після удару по відділенню в Одесі
Згоріло понад 900 посилок: «Нова пошта» назвала збитки після удару по відділенню в Одесі
Окупанти влучили в пожежну частину Одеси (фото)
Окупанти влучили в пожежну частину Одеси (фото)
Обстріл Одеси: який вигляд має термінал «Нової пошти» після удару (відео)
Обстріл Одеси: який вигляд має термінал «Нової пошти» після удару (відео)
Ракетна атака на Одесу: вогнеборці ліквідували пожежу
Ракетна атака на Одесу: вогнеборці ліквідували пожежу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
291K
Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
260K
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів
75K
«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)
54K
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці
23K
Більшість українських біженців у Німеччині сидять без роботи: названо причини
9466
У Сумах прогриміли вибухи

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Сьогодні, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Вчора, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua