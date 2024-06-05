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У Києві палає будівля колишнього «Електронмашу» (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві палає будівля колишнього «Електронмашу» (відео)
Завод у Києві розташований вул. Окружній
фото: соцмережі

На місце події вже прибули пожежники

У Києві спалахнула масштабна пожежа у будівлі колишнього «Електронмашу» на Окружній. Відео з місця події публікують місцеві телеграм-канали.

Як зазначається, на місце події вже прибули пожежники. Про постраждалих інформації поки не надходило.

ДП «Електронмаш» випускав прилади живлення бортових електромереж для тролейбусів, трамваїв, вагонів метрополітену та пасажирських вагонів залізниці. Також підприємство виготовляє побутові лічильники газу, контрольно-касові апарати, електронне обладнання управління вітровими електричними установками. Сьогодні від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни та занедбана територія на околиці Києва, повідомляють у Фонді держмайна. Завод  у Києві розташований вул. Окружній, він має ділянку 20 га землі.

Нагадаємо,  прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава продала «Електронмаш» у 14 разів дорожче за стартову ціну.

Читайте також: Київський завод «Електронмаш» продано за майже мільярд гривень: названо ім’я покупця 
Теги: пожежа Київ

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