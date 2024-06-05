У Києві палає будівля колишнього «Електронмашу» (відео)

На місце події вже прибули пожежники

У Києві спалахнула масштабна пожежа у будівлі колишнього «Електронмашу» на Окружній. Відео з місця події публікують місцеві телеграм-канали.

У столиці горить будівля колишнього «Електронмашу» на Окружній.



На місце вже їдуть пожежники, - повідомляють читачі. pic.twitter.com/nDEUgjTwas — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2024

Як зазначається, на місце події вже прибули пожежники. Про постраждалих інформації поки не надходило.

ДП «Електронмаш» випускав прилади живлення бортових електромереж для тролейбусів, трамваїв, вагонів метрополітену та пасажирських вагонів залізниці. Також підприємство виготовляє побутові лічильники газу, контрольно-касові апарати, електронне обладнання управління вітровими електричними установками. Сьогодні від промислового гіганта залишилися напівпорожні стіни та занедбана територія на околиці Києва, повідомляють у Фонді держмайна. Завод у Києві розташований вул. Окружній, він має ділянку 20 га землі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава продала «Електронмаш» у 14 разів дорожче за стартову ціну.