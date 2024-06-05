У Києві палає будівля колишнього «Електронмашу» (відео)
На місце події вже прибули пожежники
У Києві спалахнула масштабна пожежа у будівлі колишнього «Електронмашу» на Окружній. Відео з місця події публікують місцеві телеграм-канали.
У столиці горить будівля колишнього «Електронмашу» на Окружній.— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2024
На місце вже їдуть пожежники, - повідомляють читачі. pic.twitter.com/nDEUgjTwas
Як зазначається, на місце події вже прибули пожежники. Про постраждалих інформації поки не надходило.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що держава продала «Електронмаш» у 14 разів дорожче за стартову ціну.
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