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Депутат Ар’єв повідомив про нову неприємність у родині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Депутат Ар’єв повідомив про нову неприємність у родині
Ар’єв уточнив, що не знає, хто стоїть за підпалом авто
фото: novynarnia.com

Володимир Ар’єв: «Політикиня зі «Слуги народу» має дуже добре думати перед тим, як публічно закликати нищити політичних опонентів» 

Народний депутат Володимир Ар’єв повідомив про нові перипетії, які переживає його родина. Після звинувачень щодо його доньки Ярини Ар’євої, депутат розповів, що невідомі спалили автівку його тещі. Про це нардеп написав у Facebook.

«Моїй тещі, відомій дитячій письменниці Зірці Мензатюк на Оболоні спалили машину. Volkswagen Golf, який вона дев’ять років тому отримала у спадок від тестя, народного артиста України. Спалили прямо в гаражному кооперативі», – написав народний обранець.

Депутат Ар’єв повідомив про нову неприємність у родині фото 1

Ар’єв уточнив, що не знає, хто стоїть за підпалом, але порадив політичним опонентам бути обережнішими із публічними заявами. «Я не буду стверджувати нічого, хоча тиск на мою родину останніми тижнями досягнув максимуму. Але ті, хто стоїть за цим огидним підпалом, знайте – ніхто і нічого не залишиться без відповіді. А та політикиня зі «Слуги народу», обрана депутаткою від Оболоні, має дуже добре думати перед тим, як публічно закликати нищити політичних опонентів», – написав політик.

Нагадаємо, раніше народний депутат Володимир Ар’єв заступився за свою доньку, яку звинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. За словами Ар’єва, ситуація з підозрою це ні що інше, як «очевидна помста»: «Не було чим владі вдарити по мені – вдарили по дитині. Підло. Очевидна помста за мою критику Єрмака і Ко та за захист офіцера-розвідника Романа Червінського, який викрив Офіс президента у зриві спецоперації по вагнерівцях і якого кинули за ґрати». Нардеп уточнив, що справді пів року тому, 27 листопада, його дочка – депутатка Київради Ярина Ар'єва потрапила в ДТП під час блекауту. На своїй автівці дівчина збила жінку, яка раптово вийшла на дорогу в повній темряві без світловідбивачів на одязі.

Як повідомлялося, за процесуального керівництва столичної прокуратури повідомлено про підозру громадянці України, депутату Київської міської ради Ярині Ар’євій, у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння.

До слова, Ярина Ар’єва прокоментувала оголошену їй підозру у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. Вона спростовує інформацію, що перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

Теги: Володимир Ар'єв дочка депутат

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