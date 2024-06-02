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Скільки ударів по Україні РФ завдала за тиждень: Зеленський шокував цифрою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Скільки ударів по Україні РФ завдала за тиждень: Зеленський шокував цифрою
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фото: ДСНС України

Президент звернувся до західних партнерів із закликом надати достатню кількість систем ППО та далекобійну зброю для ЗСУ

За минулий тиждень Росія завдала по Україні 1000 ударів ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Повна зневага до людського життя та постійний терор – це те, що Росія намагається поширити. Лише за один цей тиждень російські війська завдали майже 1000 ударів – ракетами різних типів, КАБами, ударними дронами», – ідеться у дописі глави держави.

Зеленський звернувся до західних партнерів із закликом надати достатню кількість систем ППО та далекобійну зброю для ЗСУ.

«Захистити життя в Україні достатньою кількістю систем ППО, надати нашим воїнам необхідну зброю з необхідною далекобійністю, тиснути на державу-терориста так, щоб Росія не встигала адаптуватись, – це шлях до наближення миру. Російський терор має програти. Світ здатен це забезпечити», – наголосив президент України.

У ніч проти 1 червня понад три години в Україні тривала повітряна тривога, що була пов'язана з атакою ракет і БпЛА. Зокрема, під час неї у Вінниці було чутно вибух. Також у Київській області працювали системи ППО, а в Запоріжжі лунали вибухи.

Унаслідок нічної атаки на Вінниччину через падіння уламків зайнялася пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Також окупанти атакували ракетами і дронами енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Крім того, шість крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Загалом у ніч проти 1 червня Росія атакувала енергооб'єкти у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях.

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Теги: пожежа тривога відео президент Володимир Зеленський обстріл Польща окупанти росія вибух системи ППО

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