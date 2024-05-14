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У російському Волгограді сталася пожежа у військовій частині (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У російському Волгограді сталася пожежа у військовій частині (фото, відео)
У Волгограді горить військова частина
фото з відкритих джерел

Місцева влада заявила, що пожежа не пов'язана з атакою безпілотників 

У військовій частині №44885, розташованій у Дзержинському районі Волгограда (Росія), сталася велика пожежа. Про це 14 травня повідомляють росЗМі та Телеграм-канали.

Місцева влада заявила, що пожежа не пов'язана з атакою безпілотників. Повідомлень про постраждалих також не надходило.

Місцева влада підтвердила факт пожежі, але заявила, що вона не пов'язана з атакою безпілотників
Місцева влада підтвердила факт пожежі, але заявила, що вона не пов'язана з атакою безпілотників
фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у ніч на 14 травня у Волгоградській області Росії вагони вантажного потягу зійшли з рейок. Причиною названо «втручання сторонніх осіб». Про це повідомила Приволзька залізниця РФ. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Повідомляється, що інцидент стався у районі станції Котлубань Приволзької залізниці. Рух поїздів припинено, через що очікуються затримки пасажирських поїздів. Пізніше рух відкрили одним шляхом у реверсивному режимі. З запізненнями прямують два поїзди – один із Волгограда до Санкт-Петербурга, другий – у зворотному напрямку.

Також у доці судноремонтного підприємства у російському Архангельську сьогодні, 14 травня, спалахнув круїзний теплохід «М.В. Ломоносов». Як повідомляє ТАСС, площа займання становить понад 900 квадратних метрів. Сьогоднішній інцидент не перший на цьому круїзному судні. 6 травня 2023 року пожежа спалахнула в машинному відділенні в центральній частині теплохода на нижній палубі. Люди були евакуйовані. Вогонь пошкодив стіни машинного відділення.

До слова, через два роки санкцій технічний підрозділ приватної авіакомпанії Росії S7 нібито навчився ремонтувати авіадвигуни літаків Boeing 737 та Airbus A320. Про це російському виданню «Комерсант» розповіли джерела у трьох авіакомпаніях країни-агресорки.

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Теги: пожежа росія військові

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У російському Волгограді сталася пожежа у військовій частині (фото, відео)
У російському Волгограді сталася пожежа у військовій частині (фото, відео)
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