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Метро на Виноградар. Родич нардепа Тищенка може бути причетний до розкрадання – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Метро на Виноградар. Родич нардепа Тищенка може бути причетний до розкрадання – ЗМІ
Журналісти зафіксували, що на судові засідання по справі Герман Блінов приїжджає на новому Land Rover Range Rover
фото: bihus.info

Журналісти уточнили, що Блінов є куратором будівництва Подільсько-Воскресенського мосту

Чоловік сестри нардепа Миколи Тищенка – Герман Блінов, став фігурантом справи про розкрадання коштів під час будівництва метро на Виноградар. 140 млн грн як фінансову допомогу перерахували на фірми, пов'язані з оточенням Блінова. Про це повідомляє Bihus.info.

Як зазначається у розслідуванні, Національна поліція повідомляє, у жовтні 2022 року компанія Київметробуд перерахувала ТОВ «Позитив-В» 140 млн грн як аванс за поставку будівельних матеріалів на будівництво метро. Потім фірма переказала кошти як поворотну безвідсоткову допомогу низці компаній: ТОВ «Занд-трейд», ТОВ КТ-44, ТОВ «Бетон альянс Україна», ТОВ «Трансбудтрейд», ТОВ «Трансмір ГМБХ» і ТОВ «Позитив Шиппінг».

Слідство вважає це переведенням бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств і переведенням їх у готівку з метою подальшого розподілу між учасниками схеми.

Розслідувачі встановили, що ці фірми пов'язані з підприємцем В'ячеславом Еберле. Першою власницею «Позитив-В» була Вікторія Кузьменко (Еберле) – його дружина. Зараз власником і директором фірми є Сергій Сєдов. Вікторія Кузьменко та В'ячеслав Еберле близько товаришують із сестрою нардепа Миколи Тищенка Юлією та її чоловіком Германом Блиновим.

Метро на Виноградар. Родич нардепа Тищенка може бути причетний до розкрадання – ЗМІ фото 1

Журналісти уточнювали, що Блінов є куратором будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Він отримував зарплату від генпідрядника будівництва мосту ТОВ «Еко-буд-трейд». А одним із субпідрядників будівництва було і «Позитив-В».

Фірми, яким «Позитив-В» переказував фіндопомогу, пов'язані з Еберле через спільних працівників, адреси реєстрації та структуру керівників і власників. А одна з них – «Занд-трейд» належала брату власника «Позитив-В» Вадиму Сєдову т уой самий період, коли він значився директором ПП Експрес-К Юлії Тищенко.

Блінов у коментарі журналістам заперечував свій зв'язок із «Позитив-В» та іншими компаніями. Обшуки у нього у цій справі він пояснив перевіркою правоохоронцями оперативної інформації.

Під час одного з обшуків, пов'язаних з Бліновим, правоохоронці знайшли короткоствольну вогнепальну зброю. За даними слідства, вона офіційно йому не належить. Можливе незаконне зберігання зброї Бліновим виокремили у ще одне кримінальне провадження, у якому Блінову обирали домашній арешт.

Розслідувачі зафіксували, що на судові засідання у справі Герман Блінов приїжджає на новий Land Rover Range Rover. Кросовер належить ТОВ АБЗ1. До січня 2023 року ця фірма належала колишньому працівнику Київського науково-дослідного інституту судової експертизи Валерію Мірошниченку. Йому належала фірма зі схожою назвою АБЗ-1. Її фінансовою контролеркою була Галина Рувіна - дружина голови КНДІСЕ Олександра Рувіна. АБЗ-1 постачало на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту асфальтобетонні суміші. Фірма входила до групи підприємств, що спеціалізувалися на дорожньому будівництві ТОВ «Естейт холдинг», ТОВ «Трініті-груп», ТОВ «Трансбудкооперація» і ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура». Остання виконувала роботи на Подільсько-Воскресенському мосту.

Як йдеться у розслідуванні, цю групу фірм пов'язували з очільником КНДІСЕ Рувіним, адже в їхніх власниках фігурував його кум і бізнес-партнер родини Валерій Сировацький. Але ще у січні-лютому 2023 року Валерій Сировацький, Валерій Мірошниченко та Галина Рувіна вийшли зі співвласників підприємств. Замість них до співвласників низки фірм групи 2023 року увійшли особисто Герман Блінов і його оточення –Лілія Ісай і Денис Микитюк.

Дружина Блінова віддала під заставу іпотеки для фірми два своїх будинки та землю під ними в Нових Безрадичах. Протягом 2023−2024 років фірми «АБЗ1», «Трініті-груп» та «Сучасна транспортна інфраструктура» отримали підрядів від комунальних підприємств на понад 800 млн грн.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні будівництво метро на Виноградарі було зупинене, однак на початку 2023 року роботи на деякий час відновилися. Нині ж будівництво знову стало на паузу через коригування проєкту.

Теги: метро будівництво розслідування Микола Тищенко

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