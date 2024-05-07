Метро на Виноградар. Родич нардепа Тищенка може бути причетний до розкрадання – ЗМІ

Журналісти зафіксували, що на судові засідання по справі Герман Блінов приїжджає на новому Land Rover Range Rover

Журналісти уточнили, що Блінов є куратором будівництва Подільсько-Воскресенського мосту

Чоловік сестри нардепа Миколи Тищенка – Герман Блінов, став фігурантом справи про розкрадання коштів під час будівництва метро на Виноградар. 140 млн грн як фінансову допомогу перерахували на фірми, пов'язані з оточенням Блінова. Про це повідомляє Bihus.info.

Як зазначається у розслідуванні, Національна поліція повідомляє, у жовтні 2022 року компанія Київметробуд перерахувала ТОВ «Позитив-В» 140 млн грн як аванс за поставку будівельних матеріалів на будівництво метро. Потім фірма переказала кошти як поворотну безвідсоткову допомогу низці компаній: ТОВ «Занд-трейд», ТОВ КТ-44, ТОВ «Бетон альянс Україна», ТОВ «Трансбудтрейд», ТОВ «Трансмір ГМБХ» і ТОВ «Позитив Шиппінг».

Слідство вважає це переведенням бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств і переведенням їх у готівку з метою подальшого розподілу між учасниками схеми.

Розслідувачі встановили, що ці фірми пов'язані з підприємцем В'ячеславом Еберле. Першою власницею «Позитив-В» була Вікторія Кузьменко (Еберле) – його дружина. Зараз власником і директором фірми є Сергій Сєдов. Вікторія Кузьменко та В'ячеслав Еберле близько товаришують із сестрою нардепа Миколи Тищенка Юлією та її чоловіком Германом Блиновим.

Журналісти уточнювали, що Блінов є куратором будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Він отримував зарплату від генпідрядника будівництва мосту ТОВ «Еко-буд-трейд». А одним із субпідрядників будівництва було і «Позитив-В».

Фірми, яким «Позитив-В» переказував фіндопомогу, пов'язані з Еберле через спільних працівників, адреси реєстрації та структуру керівників і власників. А одна з них – «Занд-трейд» належала брату власника «Позитив-В» Вадиму Сєдову т уой самий період, коли він значився директором ПП Експрес-К Юлії Тищенко.

Блінов у коментарі журналістам заперечував свій зв'язок із «Позитив-В» та іншими компаніями. Обшуки у нього у цій справі він пояснив перевіркою правоохоронцями оперативної інформації.

Під час одного з обшуків, пов'язаних з Бліновим, правоохоронці знайшли короткоствольну вогнепальну зброю. За даними слідства, вона офіційно йому не належить. Можливе незаконне зберігання зброї Бліновим виокремили у ще одне кримінальне провадження, у якому Блінову обирали домашній арешт.

Розслідувачі зафіксували, що на судові засідання у справі Герман Блінов приїжджає на новий Land Rover Range Rover. Кросовер належить ТОВ АБЗ1. До січня 2023 року ця фірма належала колишньому працівнику Київського науково-дослідного інституту судової експертизи Валерію Мірошниченку. Йому належала фірма зі схожою назвою АБЗ-1. Її фінансовою контролеркою була Галина Рувіна - дружина голови КНДІСЕ Олександра Рувіна. АБЗ-1 постачало на будівництво Подільсько-Воскресенського мосту асфальтобетонні суміші. Фірма входила до групи підприємств, що спеціалізувалися на дорожньому будівництві ТОВ «Естейт холдинг», ТОВ «Трініті-груп», ТОВ «Трансбудкооперація» і ТОВ «Сучасна транспортна інфраструктура». Остання виконувала роботи на Подільсько-Воскресенському мосту.

Як йдеться у розслідуванні, цю групу фірм пов'язували з очільником КНДІСЕ Рувіним, адже в їхніх власниках фігурував його кум і бізнес-партнер родини Валерій Сировацький. Але ще у січні-лютому 2023 року Валерій Сировацький, Валерій Мірошниченко та Галина Рувіна вийшли зі співвласників підприємств. Замість них до співвласників низки фірм групи 2023 року увійшли особисто Герман Блінов і його оточення –Лілія Ісай і Денис Микитюк.

Дружина Блінова віддала під заставу іпотеки для фірми два своїх будинки та землю під ними в Нових Безрадичах. Протягом 2023−2024 років фірми «АБЗ1», «Трініті-груп» та «Сучасна транспортна інфраструктура» отримали підрядів від комунальних підприємств на понад 800 млн грн.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні будівництво метро на Виноградарі було зупинене, однак на початку 2023 року роботи на деякий час відновилися. Нині ж будівництво знову стало на паузу через коригування проєкту.