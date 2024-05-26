Вогнеборці показали наслідки масштабної лісової пожежі під Вишгородом

Полум'я приборкували майже 60 рятувальників

Учора ввечері, 25 травня, було ліквідовано масштабну лісову пожежу у Вишгородському районі Київської області. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

«На Київщині у Вишгородському районі ліквідовано пожежу лісової підстилки на площі 35 Га», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники повністю загасити полум'я пізно ввечері 25 травня. Вогнеборцям вдалося не допустити розповсюдження вогню на лінії електропередач. Від ДСНС до гасіння залучалося майже 60 осіб та 14 одиниць техніки.

Надзвичайники показали фото з місця пожежі.

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Наслідки масштабної лісової пожежі під Вишгородом фото: ДСНС

Нагадаємо, що вчора на Київщині сталася масштабна пожежа. Горів ліс у селі Нові Петрівці, що у Вишгородському районі. Влада попереджала, що через пожежу в Нових Петрівцях можливе погіршення якості повітря у деяких районах Києва.

Також днями в Києві спалахнула масштабна пожежа в Голосіївському районі. Повідомлялося про загоряння СТО на вул. Ракетній.