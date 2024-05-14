Стало відомо, коли повноцінно запрацює реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»

Протягом 30 днів після запуску триватиме тестування реєстру «Оберіг»

Вже незабаром набере чинності новий мобілізаційний закон, а військовозобов'язані громадяни отримають доступ до реєстру «Оберіг» через електронний кабінет. Спочатку цей сервіс працюватиме в тестовому режимі. Про це повідомив в інтерв'ю NV член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Протягом 30 днів триватиме тестування, і вже у червні кабінет запрацює повноцінно. Федір Веніславський зазначив, що запуск е-кабінету збігатиметься з набранням чинності нового закону, і громадяни зможуть оновити свої дані, що буде вважатися виконанням вимог законодавства.

Електронний кабінет також стане доступним для українців за кордоном. Громадяни, які оновлять свої дані, зможуть знову отримувати консульські послуги, оскільки українські консульства тимчасово не приймають документи від чоловіків призовного віку. Українці, які постійно проживають або тимчасово перебувають за кордоном, зможуть оновити обмежену кількість персональних даних, таких як місце фактичного проживання, засіб комунікації та відношення до військової служби. Після цього вони отримають згенерований QR-код, який буде доказом виконання вимог закону та дозволить отримувати консульські послуги за кордоном.

Реєстр «Оберіг» автоматично наповнюється інформацією з різних державних реєстрів, а також даними, зібраними працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У реєстрі зберігається така інформація про людину: повне ім'я, місце проживання, дата народження, сімейний стан, відомості про членів сім'ї, місце роботи, судимість, відомості про освіту, реєстраційний номер облікової картки платника податків, присвоєна військово-облікова спеціальність, звання тощо.

Як повідомлялося, реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» має зменшити кількість помилок внаслідок людського фактора, а також заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації. Одним із ключових питань, які має вирішити «Оберіг», є запобігання корупції.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Зокрема, у законі про е-кабінет військовозобов'язаного немає норм про вручення повісток.

Також електронний кабінет військовозобов'язаного можна створювати за бажанням, і карати за його відсутність не будуть.

До слова, закон про е-кабінет військовозобов'язаного дозволить спростити бюрократичні питання. Зокрема він дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.