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    Суспільство

    Журналіст: Садовий зумів злити лузерство на Гриценка

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    Всі заяви Садового стосовно того, що він не братиме наступного року участі у виборах мера &laquo;це така заявка на Київ, на входження в якісь загальноукраїнські команди&raquo; - Дроздов - Журналіст: Садовий зумів злити лузерство на Гриценка
    Всі заяви Садового стосовно того, що він не братиме наступного року участі у виборах мера «це така заявка на Київ, на входження в якісь загальноукраїнські команди» - Дроздов

    Садовий просто зняв із себе відповідальність і переклав відповідальність за ймовірну поразку на Гриценка, - Дроздов

    Тележурналіст і письменник Остап Дроздов вважає, що мер Львова Андрій Садовий підтримавши на виборах кандидата у президенти Анатолія Гриценка, просто зняв із себе відповідальність за ймовірну поразку. Про це Дроздов заявив в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

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    За словами Дроздова, такий крок Садового він «сприйняв як черговий прагматичний розрахунок і кидок у виконанні Андрія Івановича, який є великим профі у цих справах». «Він просто зняв із себе відповідальність. Він переклав відповідальність за ймовірну поразку на Гриценка. Тобто, просто перечекав ці тижні (виборчої кампанії – «Главком»), щоб після того мати чисті руки і сказати: я ж підтримав, а тепер піду окремо. Іншими словами, він зумів злити лузерство на Гриценка», - впевнений журналіст.

    На думку Дроздова, Садовий, якщо захоче, може бути довічним мером, хоча вже неодноразово  обіцяв більше не балотуватися.

    «Я звинувачую весь львівський політикум в абсолютній імпотентності. За майже 15 років урядування Садового у Львові жодне середовище, від партійного до громадського, не виростило жодну альтернативу, яка хоча б в пуп дихала Садовому. Тому питання є відкритим і, на превеликий жаль, Львів поки що розписується в неспроможності пропонувати альтернативи», - говорить журналіст.

    За словами Дроздова, всі заяви Садового стосовно того, що він не братиме наступного року участі у виборах мера «це така заявка на Київ, на входження в якісь загальноукраїнські команди». «Він вважає, що вже переріс Львів. Думаю, що він як коаліціянт перебуватиме у грі», - зазначає Дроздов.

    Як повідомлялося, 1 березня цього року кандидат у президенти і мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь кандидата у президента і лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

    Нагадаємо, у першому турі виборів президента України кандидат у президенти Анатолій Гриценко отримав 6,91% голосів, за нього проголосували 1 306 411 виборців.

    Більше читайте: Остап Дроздов: Любителі Бандери повинні «подякувати» Порошенку – він їх знищив

     

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