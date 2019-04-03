Садовий анонсував похід «Самопомочі» на парламентські вибори



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Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий Фото: Главком

Садовий зізнався, що його часом питають «а що «Самопоміч», що далі?»

Мер Львова та лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що його політична сила братиме участь у виборах до Верховної Ради України восени 2019 року.

Про це Садовий сказав у своєму зверненні в Facebook.

«Коли я відкликав свою кандидатуру з виборчих перегонів, у мене часто питають: слухай, а що «Самопоміч», що далі? У мене є пряма відповідь: «Самопоміч» буде брати участь у наступних парламентських виборах», – сказав він.

Нагадаємо, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Анатолія Гриценка.

Згодом Садовий підтвердив, що більше не буде балотуватися у мери Львова.