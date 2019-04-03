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    Політика

    Садовий анонсував похід «Самопомочі» на парламентські вибори

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    Лідер партії &laquo;Самопоміч&raquo; Андрій Садовий&nbsp; - Садовий анонсував похід «Самопомочі» на парламентські вибори
    Лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий 
    Фото: Главком

    Садовий зізнався, що його часом питають «а що «Самопоміч», що далі?»

    Мер Львова та лідер партії «Самопоміч» Андрій Садовий заявив, що його політична сила братиме участь у виборах до Верховної Ради України восени 2019 року.

    Про це Садовий сказав у своєму зверненні в Facebook.

    «Коли я відкликав свою кандидатуру з виборчих перегонів, у мене часто питають: слухай, а що «Самопоміч», що далі? У мене є пряма відповідь: «Самопоміч» буде брати участь у наступних парламентських виборах», – сказав він. 

    Нагадаємо, 1 березня мер Львова Андрій Садовий знявся з президентських перегонів на користь Анатолія Гриценка.

    Згодом Садовий підтвердив, що більше не буде балотуватися у мери Львова.

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