Гриценко вслід за штабом Зеленського назвав законопроект про президента «ударом під дих»



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Анатолій Гриценко Фото: Главком

Гриценко побачив у законопроекті «Самопомочі» «спробу знищити пост президента»

Екс-кандидат у президенти України та лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко назвав законопроект «Самопомочі» про президента «підлим, підступним кроком».

Про це в у п’ятницю Гриценко заявив в ефірі програми телеканалу Zik.

Політик каже, що він не очікував такого рішення саме від Садового і Сироїд.

«Чому вони це зробили – нехай прийдуть і пояснять. Але, по суті, це підлий, підступний крок. Це просто удар під дих. Ми про це ніколи не говорили з Андрієм Івановичем. Не говорили і з Сироїд. Я вперше це побачив», – заявив Гриценко.

За його словами, закон про президента має дозволити йому бути гарантом усіх прав і свобод людини.

«А тут ми бачимо спробу, причому таку неприховану, фактично знищити пост президента. Тобто зараз Зеленський, якби прийняли цей закон Сироїд, не мав би права внести кандидатуру міністра оборони, це б робила коаліція, міністра закордонних справ, голову СБУ. Навіть керівника Служби зовнішньої розвідки! Не президент формував би склад РНБО, а коаліція з урядом, вони б вводили воєнний стан і призначали б військове командування. Тобто це такий повзучий переворот, який суперечить Конституції. Чому юрист Сироїд запропонувала таке – я не маю пояснень», – зазначив Гриценко.

На його переконання, даний законопроект немає жодних шансів бути прийнятим.

«Але чому він з’явився на другий день після того, як обрали президента, і чому Парубій одразу хотів поставити його на голосування – я думаю, що це якесь чиєсь невдоволення, або хтось із кимось вже не так гуртується. Та це не пройде», – вважає політик.

Раніше Гриценко заявляв, що законопроект про повноваження президента України є неконституційним, а його положення руйнують вертикаль влади.

Також політтехнолог новообраного президента Володимира Зеленського Дмитро Разумков теж назвав законопроект Сироїд «ударом під дих».

Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд 23 квітня оприлюднила свій законопроект «Про президента України», який передбачає суттєве зменшення президентських повноважень та передачу багатьох функцій уряду та прем’єр-міністру.

Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).