Журналіст з Литви вирішив мобілізувались до ЗСУ після загибелі парамедикині Ірини Цибух

Від початку повномасштабного російського вторгнення Йошунас займався волонтерством

Литовський журналіст і волонтер Міндаугас Йошунас вирішив приєднатися до лав ЗСУ як парамедик-доброволець. Про це він повідомив у Facebook.

«Я хотів би зробити коротку заяву. Те, що я зараз скажу, може когось здивувати, а для когось не стане великою несподіванкою. Я вирішив піти в армію. І пройти курси, щоб допомагати парамедикам на фронті», – йдеться в повідомленні.

У коментарі УП.Життя він розповів, що до такого рішення його спонукала загибель доброволиці медичної служби «Госпітальєри» Ірини Цибух. Вони не були знайомі особисто, втім литовець поділяв її погляди та цінності.

«Немає Чеки – тепер буду я. Смерть цієї Героїні спонукала мене до мобілізації. Служба на фронті – це більше про життя і надію, ніж про смерть і біль. Навіть коли доводиться залишати цей світ, ідеться про життя. Чому? Тому що своєю службою на фронті ти рятуєш життя незліченній кількості людей, а що може бути прекрасніше, ніж дарувати життя людям щодня. Кожне врятоване життя варте кожної хвилини, проведеної на фронті», – сказав Йошунас.

Він висловив подяку українцям за підтримку, а також зазначив, що хоче залишатися жити в Україні. Про наступні етапи проходження військової служби журналіст пообіцяв повідомити згодом.

Від початку повномасштабного російського вторгнення Йошунас займався волонтерством і допомагав збирати гроші для української армії. У травні 2024 року він також став послом реабілітаційного центру РеабіЦентр.

Нагадаємо, 29 травня під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух.