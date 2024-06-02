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Прощання з парамедикинею Іриною Цибух у центрі столиці (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Прощання з парамедикинею Іриною Цибух у центрі столиці (фото)
На Майдані Незалежності зібралися сотні людей
фото: «Українська правда»

Ірина залишила близьким побажання щодо церемонії прощання із нею

У Михайлівському Золотоверхому соборі 2 червня відбулося прощання із загиблою бойовою медикинею добровольчого батальйону «Госпітальєри» Іриною Цибух (Чекою). Про це повідомляє «Суспільне».

Після відспівування у соборі розпочалося прощання на Майдані Незалежності, де зібралися сотні людей.

Прощання із загиблою Іриною Цибух на Майдані незалежності в Києві, 2 червня 2024 року
Прощання із загиблою Іриною Цибух на Майдані незалежності в Києві, 2 червня 2024 року
фото: «Українська правда»

Ірина залишила близьким побажання щодо церемонії прощання із нею: «Замість квітів – донати на батальйон та допомога сім’ям загиблих. Ніяких штучних квітів чи пластику. Одяг – вишиванка або камуфляж (для чинних військових та ветеранів/-ок)».

Вона також написала: «Хочу, щоб усі співали на прощанні, навчились хоча б десятьом змістовним пісням і заспівали їх одноголосно, щоб погасити журбу рідним співом».

Прощання із загиблою Іриною Цибух на Майдані незалежності в Києві, 2 червня 2024 року
Прощання із загиблою Іриною Цибух на Майдані незалежності в Києві, 2 червня 2024 року
фото: «Українська правда»

Серед 10 пісень від бойової медикині для виконання на майдані – «Зродились ми великої години», «Ой у лузі червона калина», «Пісня буде поміж нас» Володимира Івасюка та «Україна» Тараса Петриненка.

Про Ірину Цибух

25-річна бойова медикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня. 1 червня Ірині мало виповнитися 26 років.

Ще з 2015 року дівчина їздила на Донеччину та Луганщину як військова парамедикиня, а також була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри». Окрім того, Ірина була журналісткою та працювала менеджеркою Департаменту регіонального мовлення «Суспільного».

У 2023 році Ірина Цибух стала лавреаткою премії «УП 100. Сила жінок». А того самого року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку, отримала нагороду від президента України Володимира Зеленського – орден «За заслуги».

Полегла бойова медикиня Ірина Цибух
Полегла бойова медикиня Ірина Цибух
фото: Медичний добровольчий батальйон «Госпітальєри»/Facebook

Після загибелі бойової медикині президент Зеленський наголосив, що Ірина була однією з тих, хто «не лише захищав державу, але й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними» у питаннях фронтової медицини, поваги до українських воїнів та меморіалізації подвигу українців.

«Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені», – наголосив глава держави.

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український актор театру і кіно Євген Шумілов. Він мобілізувався до лав ЗСУ два роки тому і вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. Життя актора трагічно обірвалося, коли він допомагав пораненому побратиму.

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