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Литва передала Україні новий пакет допомоги: подробиці

Катерина Іванова
glavcom.ua
Литва передала Україні новий пакет допомоги: подробиці
Литва передасть радари Amber-1800 Україні
фото: Altimus-tech

Литва передає розвідувальні безпілотники, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси, генератори та розкладні ліжка

Литва відправила Україні нову партію військової та гуманітарної допомоги. Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

За його словами, пакет, з-поміж іншого, включає розвідувальні дрони та боєприпаси для Збройних Сил України.

«Литва посилює підтримку України необхідними поставками: розвідувальні безпілотники у складі очолюваної Латвією коаліції безпілотників, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси, генератори та розкладні ліжка. Солідарність у дії», – зазначив глава литовського уряду.

Також стало відомо, що Литва долучилась до німецької ініціативи з посилення української ППО, оголосивши про намір передати Україні 6 радарних систем AMBER 1800. Про це йшлося під час зустрічі в Берліні міністрів оборони ФРН Бориса Пісторіуса та Литви Лаурінаса Кащюнаса.

Нагадаємо, Данія передає Україні новий пакет військової допомоги на 750 млн євро. Кошти спрямують на зміцнення української ППО й артилерії.

Як зазначає Міноборони Данії, 2,4 млрд данських крон (321 млн євро) зарезервовано для ППО. Частина коштів також піде на безоплатну передачу Україні літаків F-16. Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен заявив, що в рамках пакета уряд також виділяє додаткові кошти для безпосереднього інвестування в українську оборонну промисловість.

Також Президент Литви Гітанас Науседа і прем'єр-міністр Інгріда Шимоніте заявили, що Литва має допомогти Україні повернути своїх чоловіків призовного віку, які проживають за кордоном. Однак це потребує консультацій на рівні Європейського союзу. 

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Теги: міністр Литва боєприпаси соцмережі

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