Литва передала Україні новий пакет допомоги: подробиці

Литва відправила Україні нову партію військової та гуманітарної допомоги. Про це у соцмережі Х повідомив міністр оборони Лаурінас Кащюнас.

За його словами, пакет, з-поміж іншого, включає розвідувальні дрони та боєприпаси для Збройних Сил України.

«Литва посилює підтримку України необхідними поставками: розвідувальні безпілотники у складі очолюваної Латвією коаліції безпілотників, системи боротьби з безпілотниками, боєприпаси, генератори та розкладні ліжка. Солідарність у дії», – зазначив глава литовського уряду.

