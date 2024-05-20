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Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року
Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на гідній відсічі окупантам
фото: Facebook/Генштаб

З початку доби ситуація на фронті загострена

З початку доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на фронті.

Російські загарбники здійснили 533 обстріли позицій наших військ, застосували понад 50 дронів-камікадзе, по одному ракетному та авіаудару.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля на гідній відсічі окупантам. З початку доби ситуація на фронті загострена. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Протягом минулої доби відбулося 140 бойових зіткнень, противник завдав п’ять ракетних ударів із застосуванням шести ракет, під час 55 авіаційних ударів скинув 79 КАБів, задіяв для ударів 1066 дронів-камікадзе, із них 82 БпЛА типу «Shahed» та «Ланцет».

Загарбники 4056 разів обстріляли позиції наших військ та мирні населені пункти із різних видів озброєння, із них 118 обстрілів відбулося з реактивних систем залпового вогню.

Натомість Повітряні сили ЗСУ та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, чотири пункти управління, три артсистеми і зенітно-ракетний комплекс.

На Харківському напрямку

Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку села Стариця. Ситуація контрольована. Окрім того, наші підрозділи здійснили заходи з посилення оборонних рубежів та позицій у визначених районах.

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати загарбників на цьому напрямку склали 261 особу та 40 одиниць озброєння та військової техніки. Наші воїни знищили один танк, артсистему, вісім одиниць автомобільної та спецтехніки та 13 БпЛА. Крім того, пошкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, вісім артилерійських систем та шість автомобілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року фото 2
мапа: DeepState

На Куп’янському напрямку

Наші захисники успішно відбили атаку ворога в напрямку Синьківки. Своєю чергою, в окремих районах українські воїни проводять штурмові дії. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року фото 3
мапа: DeepState

На Сіверському напрямку

Кількість ворожих атак в порівнянні з минулою добою дещо знизилась. На цей час тривають два бойових зіткнення. Загарбники намагаються витіснити українські підрозділи в районі Роздолівки, що на Донеччині. Минулої доби окупанти сплатили велику ціну за свою активність, втративши 99 осіб пораненими і загиблими та 21 одиницю озброєння і військової техніки. Зокрема, знищено два танки, вісім бойових броньованих машин та зенітно-ракетний комплекс.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року фото 4
мапа: DeepState

На Краматорському напрямку

Сьогодні вже відбито дві спроби ворога йти вперед у районах Іванівського та Андріївки. Тривають ще два боєзіткнення неподалік Кліщіївки. Противник успіху не має. Ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року фото 5
мапа: DeepState

На Покровському напрямку

Наразі ситуація напружена. З початку доби ворог 12 разів атакував позиції наших військ. Бойові дії тривають в районах Євгенівки, Лозової, Сокола, Новопокровського та Новоселівки Першої. Напружена ситуація південно-західніше Очеретиного. Вживаються заходи для стабілізації обстановки.
Сьогодні вже підтверджено втрати ворога на Покровському напрямку у кількості 45 військовослужбовців та п’яти бойових броньованих машин.
За уточненими даними, минулої доби тут загарбники загалом втратили 350 осіб безповоротно та пораненими, а також 20 одиниць військової техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року фото 6
мапа: DeepState

На Курахівському напрямку

Тривають три атаки противника біля Красногорівки та Новомихайлівки. Ситуація контрольована. А два ворожих штурми вже успішно відбито в районах Водяного і Красногорівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року фото 7
мапа: DeepState

На Времівському напрямку

Окупанти цієї доби вже здійснили дві спроби просунутись вперед біля Старомайорського. Одну – відбито, ще один бій триває. Втрат позицій не допущено.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року фото 8
мапа: DeepState

На Придніпровському напрямку

Триває боєзіткнення біля Кринок. Ще одну атаку сьогодні наші оборонці вже відбили. Противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року фото 9
мапа: DeepState

Втрати Росії у війні на 20 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 20 травня втратила:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 493690 (+1400) осіб,
  • танків / tanks – 7590 (+14) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 14665 (+35) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 12737 (+50) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1076 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 807 (+4) од,
  • літаків / aircraft – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10236 (+81),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2205 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+1) од,
  • підводні човни / submarines ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17311 (+60) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2079 (+2)
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 20 травня 2024 року
фото: Facebook/Генштаб

Активність флоту окупантів станом на 20 травня:

  • В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, серед них два – носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – сім суден; з них 0 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – п'ять суден, з них двоє продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 20 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

Уночі 20 травня 2024 року окупанти атакували Харківщину балістичною ракетою «Іскандер-М», а також застосували 29 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ). Усі 29 «шахедів» збито в Одеській, Миколаївській, Полтавській та Львівській областях.

Втрати авіаційних систем ворога 20 травня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 20 травня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нині триває 817-й день повномасштабної війни в Україні. 

До слова, російські війська 19 травня продовжували наступальні операції поблизу Липців (на північний схід від міста Харків), але не зробили жодного підтвердженого просування.

Читайте також: Втрати ворога станом на 20 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Теги: окупанти ЗСУ війна Генштаб фронт

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