США незабаром оголосять поставки нового озброєння Україні

Найближчими тижнями буде низка оголошень щодо постачання Україні зброї від США

Сполучені Штати Америки найближчими тижнями оголосять постачання Україні нових пакетів з озброєнням. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Посадовець повідомив, що питання збільшення кількості особового складу армії України лежить виключно на самій Україні. Але водночас США продовжуватимуть підтримувати її у військовому плані та продовжуватимуть підтримувати її економіку, щоб привести їх у таке місце, де вони зможуть стояти на своїх ногах.

«І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше – вони з'являться в додатковому пакеті» – сказав він.

Також речник Держдепу повідомив, що в найближчі кілька тижнів буде ще більше оголошень щодо постачання Україні озброєнь.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готують нові пакети військової допомоги Україні, що дасть змогу вийти на колишній рівень постачання озброєнь.

Зокрема, ексзаступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що допомоги від Сполучених Штатів Америки вистачить лише для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. Цих засобів недостатньо, щоб ЗСУ опинилися на піку своїх можливостей.

Раніше речниця Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Україна вже отримує озброєння з нового пакета допомоги від США.

До слова, допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив Конгрес, має вистачити до кінця поточного року.