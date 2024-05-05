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Українські пілоти показали креативну великодню листівку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українські пілоти показали креативну великодню листівку
Українські пілоти вигадали оригінальне привітання з Великоднем
фото: командування армійської авіації ЗСУ

Захисники прикрасили військовий літак крашанками

Українські пілоти привітали співвітчизників зі святом Воскресіння Христового. Оригінальну листівку опублікувало командування армійської авіації Збройних сил України у Facebook.

На фото зображений військовий літака, у якому розмістили святкові українські крашанки замість боєприпасів.

«Христос Воскрес! Воістину воскрес!», – підписали листівку пілоти.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав українців із Великоднем. 

Перед цим головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також привітав українців із Воскресінням Христовим. Він закликав згадувати у своїх молитвах кожного українського воїна та запрошувати за родинний великодній стіл українських ветеранів. 

Крім того, предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній записав відеозвернення з нагоди великого християнського свята Воскресіння Господнього.

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Теги: пілот ЗСУ Великдень 2024

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