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З'явилися перші фото української ракети «Трембіта»

Наталія Порощук
glavcom.ua
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З'явилися перші фото української ракети «Трембіта»
Ракета має швидкість понад 400 км/год
фото: Михайло Федоров/Telegram

В Україні минув Defense Tech Innovations Forum

Сьогодні, 21 лютого, відбувся найбільший форум оборонних інновацій за всю історію України – Defense Tech Innovations Forum. Учасники представили сотні різних технологій – від БпЛА до ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Також стало відомо, який вигляд має «Трембіта».

Базові характеристики ракети:

  • споряджена маса – 100 кг
  • маса бойової частини – 20 кг (термобарична або осколково-фугасна)
  • дальність ураження – понад 140 км
  • швидкість – понад 400 км/год
  • висота – максимальна 2000 м і мінімальна 30 м
  • паливо – двигун працює на бензині А-92 і А-95

Федоров зауважив, що у форумі взяли участь 150 іноземних інвесторів, серед них – великі оборонні компанії, які зацікавлені інвестувати в українських розробників.

Нагадаємо, що Україна створила нову ракету під назвою «Трембіта», яка зможе долетіти до Москви

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Теги: Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України українці Україна ракета

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