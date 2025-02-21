З'явилися перші фото української ракети «Трембіта»

В Україні минув Defense Tech Innovations Forum

Сьогодні, 21 лютого, відбувся найбільший форум оборонних інновацій за всю історію України – Defense Tech Innovations Forum. Учасники представили сотні різних технологій – від БпЛА до ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Також стало відомо, який вигляд має «Трембіта».

На Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше зблизька показали дрон-ракету «Трембіта»



⚡️ Ця українська ракета летить з швидкістю до 400 км/год і дістає стратегічні цілі противника.



😉Розробники кажуть, що дістане до Москви. pic.twitter.com/Wm1l4J6IPX — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 21, 2025

Базові характеристики ракети:

споряджена маса – 100 кг

маса бойової частини – 20 кг (термобарична або осколково-фугасна)

дальність ураження – понад 140 км

швидкість – понад 400 км/год

висота – максимальна 2000 м і мінімальна 30 м

паливо – двигун працює на бензині А-92 і А-95

Федоров зауважив, що у форумі взяли участь 150 іноземних інвесторів, серед них – великі оборонні компанії, які зацікавлені інвестувати в українських розробників.

Нагадаємо, що Україна створила нову ракету під назвою «Трембіта», яка зможе долетіти до Москви.