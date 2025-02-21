З'явилися перші фото української ракети «Трембіта»
В Україні минув Defense Tech Innovations Forum
Сьогодні, 21 лютого, відбувся найбільший форум оборонних інновацій за всю історію України – Defense Tech Innovations Forum. Учасники представили сотні різних технологій – від БпЛА до ракет. Про це повідомляє «Главком» із посиланням міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Також стало відомо, який вигляд має «Трембіта».
На Defense Tech Innovations Forum 2025 вперше зблизька показали дрон-ракету «Трембіта»
⚡️ Ця українська ракета летить з швидкістю до 400 км/год і дістає стратегічні цілі противника.
😉Розробники кажуть, що дістане до Москви. pic.twitter.com/Wm1l4J6IPX
Базові характеристики ракети:
- споряджена маса – 100 кг
- маса бойової частини – 20 кг (термобарична або осколково-фугасна)
- дальність ураження – понад 140 км
- швидкість – понад 400 км/год
- висота – максимальна 2000 м і мінімальна 30 м
- паливо – двигун працює на бензині А-92 і А-95
Федоров зауважив, що у форумі взяли участь 150 іноземних інвесторів, серед них – великі оборонні компанії, які зацікавлені інвестувати в українських розробників.
Нагадаємо, що Україна створила нову ракету під назвою «Трембіта», яка зможе долетіти до Москви.
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