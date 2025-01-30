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Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі

Ірина Бура
glavcom.ua
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Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі
Рекомендовано подавати заявку щонайменше за 96 годин до планованого перетину кордону
фото з відкритих джерел

Від сплати збору звільняються особи віком до 18 років та старші за 70 років

 

З 2025 року українці, які планують подорожі до країн Європейського Союзу, повинні будуть отримати спеціальний дозвіл – ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей). Ця вимога стосується громадян близько 60 безвізових країн, зокрема України. Про це пише In Poland.

Зазначається, що формлення дозволу ETIAS коштуватиме 7 євро (приблизно 307 гривень за поточним курсом). Дозвіл буде дійсним протягом трьох років або до завершення терміну дії вашого закордонного паспорта, залежно від того, що настане раніше. Від сплати збору звільняються особи віком до 18 років та старші за 70 років.

Для отримання дозволу необхідно:

  • Заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті або в мобільному додатку ETIAS. У формі потрібно буде вказати персональні дані, інформацію про паспорт, країну першого в’їзду, а також відповісти на питання щодо стану здоров’я, судимостей та попередніх поїздок.
  • Сплатити збір у розмірі 7 євро онлайн.
  • Дочекатися схвалення заявки. Більшість заявок обробляються автоматично протягом кількох хвилин. У деяких випадках процес може зайняти до 30 днів, якщо потрібна додаткова перевірка.

Рекомендовано подавати заявку щонайменше за 96 годин до планованого перетину кордону.

Отримання ETIAS не змінює чинних правил безвізового режиму. Ви можете перебувати в країнах Шенгенської зони до 90 днів протягом кожного 180-денного періоду. Важливо зазначити, що наявність дозволу ETIAS не гарантує в’їзду; остаточне рішення приймають прикордонні служби країни прибуття.

Запровадження системи ETIAS спрямоване на підвищення безпеки в Європейському Союзі шляхом попередньої перевірки мандрівників з безвізових країн. Процедура отримання дозволу є відносно простою та швидкою, що дозволить українцям і надалі насолоджуватися подорожами до Європи з мінімальними додатковими формальностями.

Нагадаємо, біженці з України в Польщі, які проживають у центрах колективного розміщення, можуть отримати фінансову допомогу на оренду квартири. Про це заявила Вікторія Захарова з фонду Siła jedności, яка реалізує програму на Люблінщині

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Теги: Польща паспорт українці кордон біженці

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