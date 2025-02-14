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Україна звернулася до МАГАТЕ через атаку росіян на Чорнобильську АЕС

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна звернулася до МАГАТЕ через атаку росіян на Чорнобильську АЕС
Внаслідок влучання російського ударного дрона Арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень
фото: МАГАТЕ, Twitter

Міненерго повідомило МАГАТЕ про всі обставини нічної атаки Росії на арку укриття четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС

Україна закликала МАГАТЕ активізувати зусилля для запобігання атакам РФ на ядерні об'єкти через атаку Росії на арку укриття четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що Міненерго повідомило МАГАТЕ про всі обставини нічної атаки Росії на арку укриття четвертого енергоблока Чорнобильської АЕС і закликала активізувати всі міжнародні зусилля, щоб змусити росію припинити терористичні атаки на ядерні обʼєкти.

«Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного тероризму. Атака на Арку укриття четвертого енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як повідомили в Міненерго, внаслідок влучання російського ударного дрона Арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень. Усі відповідні служби працюють на місці. На цей час радіаційний фон не змінювався, заміри зміни радіаційного фону проводяться постійно.

З огляду на серйозність цієї ситуації Україна наголошує, що російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру, особливо на ядерні об’єкти, є абсолютно неприпустимими. Будь-яке порушення цілісності захисних бар'єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві. 

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.  

«Укриття» (також відоме як «Саркофаг») – ізоляційна споруда над четвертим енергоблоком ЧАЕС, побудована після вибуху реактора 4-го енергоблоку. 

Термін експлуатації саркофага був запланований на бл.изько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Теги: міністр Міненерго укриття Володимир Зеленський Україна Герман Галущенко МАГАТЕ

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