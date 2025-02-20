Rheinmetall уклав контракт із Бундесвером на $271 млн

Договір розрахований на три роки з можливістю продовження до 2029 року

Оборонний концерн Rheinmetall підписав угоду з Бундесвером про логістичну підтримку передислокації військ як у Німеччині, так і за її межами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Зазначається, що рамковий договір розрахований на три роки з можливістю продовження до 2029 року, а його вартість може досягати €260 млн ($271 млн). Компанія Rheinmetall уточнила, що контракт охоплює не лише потреби Бундесверу, а й збройних сил союзників, зокрема країн НАТО.

«Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі Німеччина є одночасно і транзитною країною, і логістичним центром колективної оборони. Тому в рамках НАТО і ЄС країна відіграє ключову роль у передислокації сил», – зазначили в Rheinmetall.

Угоду уклали на тлі зростаючої уваги до європейського оборонного сектору, що частково пов’язано із заявами експрезидента США Дональда Трампа, який закликав країни Європи збільшити витрати на власну безпеку.

Нагадаємо, що глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала активувати положення про надзвичайний стан, аби дозволити європейським країнам збільшити витрати на оборону. Про це повідомляє Politico.

До слова, акції європейських оборонних компаній досягли рекордних рівнів, оскільки уряди планують збільшити військові витрати для посилення безпеки континенту. Про це пише Financial Times.