Україна розробляє ракету, яка здатна долетіти до Москви – The Economist

Ракету розробили лише за півтора року, хоча цей процес займає багато років

Серійне виробництво планують запустити після фінальних польових випробувань

Україна почала розробку нової ракети під назвою «Трембіта», яка зможе долетіти до Москви. Про це пише The Economist з посиланням на українських військових.

Зазначається, що базова версія «Трембіти» летить зі швидкістю в 400 км/год і має дальність у 200 км. Для досягнення Москви розробляється більша і потужніша модель. Серійне виробництво планують запустити після фінальних польових випробувань. Ракету розробили лише за півтора року, хоча цей процес займає багато років

За інформацією видання, поки невідомо, як довго Україна може розраховувати на іноземну військову допомогу, тому ракета «Трембіта» стала одним із військових проєктів, якими держава планує відродити вітчизняну промисловість. У радянські часи Україна була світовим лідером у космічних і ракетних інноваціях. Дніпровський завод «Південний машинобудівний завод» виготовив чотири покоління стратегічних ракет. Але це перервалося у 1994 році Будапештським меморандумом, згідно з яким Україна віддала свої ядерні міжконтинентальні ракетні ракети в обмін на так звані гарантії безпеки.

Близько пів дюжини (шість) нових ракетних і ракетно-безпілотних кросоверів вже готові до польоту. До них міг би приєднатися ще десяток менших проєктів. Найвідоміші є «Нептун» – крилата ракета великої дальності, створена на основі протикорабельної зброї. Вона відомо тим, що потопила російський флагман «Москва» у 2022 році.

За словами віцепрем'єр-міністра України Михайла Федорова, наступний 2025 рік стане роком української крилатої ракети.

Нагадаємо, Путін брехав, коли розповідав про те, що «Орєшнік» це найновіша розробка. Російська балістична ракета «Орєшнік» існує вже близько шести-семи років, тому її важко назвати новим озброєнням. Аналітики Defense Express опублікували фото уламків снаряда, на яких видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей – 12 квітня 2017 року.

До слова, два роки тому, 13 квітня 2022 року українські захисники знищили флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер «Москва». Удар по кораблю було завдано двома ракетами з українського протикорабельного ракетного комплексу «Нептун».