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Україна запропонувала Угорщині долучитися до відновлення костелу Святого Миколая в Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна запропонувала Угорщині долучитися до відновлення костелу Святого Миколая в Києві
Левенте Мадяр відвідав костел Святого Миколая в Києві, який був пошкоджений ракетною атакою росіян у грудні 2024 року
фото: Віктор Микита, Facebook

Повідомляється, що робочі групи обох сторін уже розпочали формувати дорожню карту  

Україна запропонувала Угорщині фінансово долучитися до відновлення костелу святого Миколая в Києві, який зазнав пошкодження під час російської ракетної атаки. Про це йдеться в дописі заступника керівника Офісу президента Віктора Микити.

Пропозиція пролунала, коли Микита оглядав костел разом із заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентським державним секретарем Левенте Мадяром. 

«Сьогодні разом із головою КМВА Тимуром Ткаченком, заступником міністра культури та стратегічних комунікацій України Сергієм Бєляєвим і заступником міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентським державним секретарем Левенте Мадяром відвідали костел Святого Миколая в Києві, який був пошкоджений ракетною атакою росіян у грудні 2024 року. Внаслідок падіння уламків ракети навколо костелу у вежах повилітали шибки, посипалася частина вітражів і посікло стіни будівлі», – написав Микита.

За словами українського посадовця, робочі групи обох сторін уже розпочали формувати дорожню карту можливої участі угорських партнерів у відновленні храму.

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Левенте Мадяр під час візиту до України відвідав костел Святого Миколая
фото: Віктор Микита, Facebook

Крім того, розглядається можливість подання спільної заявки на фінансування проєктів реставрації за кошти Європейського Союзу.

Нагадаємо, зранку 20 грудня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Уламки пошкодили костел Святого Миколая, який розташований на Великій Васильківській вулиці. Також було пошкоджено вікна розташованої поруч адміністративної будівлі Національного будинку музики. Постраждала і будівля БЦ «Торонто» – вибиті вікна, понівечений фасад, значно пошкоджений дах.

Костел Святого Миколая в Києві – це один із двох римсько-католицьких храмів у Києві, збудованих до 1917 року. Він розташований на Великій Васильківській вулиці у центрі столиці.

У вересні 2021-го в костелі сталася пожежа. Зокрема, повністю згорів орган. За висновками ДСНС, причиною займання стала несправна електропроводка, яку балансоутримувач, тобто Національний будинок органної та камерної музики, мав замінити щонайменше 10 років тому.  

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Теги: фінансування Угорщина Україна російська ракета

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