Bloomberg пояснив, що Європа може застосувати як важіль у переговорах про завершення війни

Деякі європейські країни раніше виступали проти того, щоб Україна отримала заморожені активи РФ на купівлю зброї і зберігають таку позицію досі

«Цю ідею порушували останніми тижнями на численних зустрічах між Україною, деякими її союзниками та командою Трампа»

Європейці зможуть використати як важіль впливу у переговорах про закінчення війни Росії проти України те, що більшість заморожених російських активів зберігається в Європі. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських чиновників.

Видання пише, що українські чиновники попросили адміністрацію президента США Дональда Трампа дозволити їм використовувати заморожені російські активи у розмірі $300 млрд, щоб на ці кошти купити зброю американського виробництва.

Раніше про це розповів Володимир Зеленський в інтервʼю американському подкастеру Лексу Фрідману. Тоді він теж казав про $300 млрд. Український президент тоді не зазначив, як на цю ідею відреагував Трамп.

Bloomberg зазначає, що цю ідею порушували останніми тижнями на численних зустрічах між Україною, деякими її союзниками та командою Трампа. Водночас деякі європейські країни раніше виступали проти того, щоб Україна отримала заморожені активи РФ на купівлю зброї і зберігають таку позицію досі.

Німеччина, Люксембург та Бельгія, де більшість активів зберігаються через Euroclear, залишаються дуже стурбованими ідеєю конфіскації – вони занепокоєні впливом на фінансову стабільність, а також юридичними ризиками. Європейський центральний банк попереджав, що вилучення російських активів може дестабілізувати систему євро.

Українські чиновники казали, що юридичні консультації вказують на можливість конфіскації російських активів для компенсації збитків від війни.

Російські чиновники заявляли, що у разі конфіскації російських активів за кордоном вони помстяться, тобто вживуть заходів у відповідь. Одне з російських медіа писало, що уряд Росії вже розробив план дій, як забрати іноземну власність в Росії, якщо інші країни конфіскують російські активи.

Деякі компанії з Європи та США, включаючи банки, все ще мають свої активи в Росії. Крім того, Росія завадила деяким західним інвесторам вивести свої гроші і цінні папери, які зберігаються в РФ.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розглядає різні важелі тиску на Володимира Путіна для припинення війни. Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог в інтерв’ю Fox News.

Відповідаючи на запитання про можливість використання Україною російських активів для купівлі американської зброї, спецпредставник Трампа вказав, що «це тема для обговорення». Хоча, на його думку, «це не та стаття, яка розв’яже проблему».

Раніше адміністрація президента США Джо Байдена намагалася переконати європейських союзників конфіскувати близько 300 млрд євро заморожених російських активів. Про це повідомляє CNN.

Напередодні інавгурації Дональда Трампа адміністрація Байдена робить останню спробу заарештувати російські активи, аби використати їх як майбутній важіль на переговорний процес про завершення війни.