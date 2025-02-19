Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа

Українці наголошували, що саме вони обрали Зеленського, тому лише Україна буде вирішувати, коли і як проводити вибори, та переобирати чи ні президента

Президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє військовий стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

На слова очільника США відреагував народний депутат VII скликання Ігор Мірошниченко, він наголосив, що рейтинг президента України можуть коментувати лише українці.

Громадський діяч та аналітик Олександр Нотевський зазначив, що хоча мав безліч претензій до Зеленського у перші роки його президентства, та слова Трампа – це вже наїзд «не на Зеленського, а на президента України».

«Це мій президент. Не в сенсі «той, за якого я голосував і якого підтримую в усьому», а президент України. Президент моєї держави. Якого обрав мій народ, який очолює цю державу від імені народу України, і звільнити якого має право виключно народ України. Це атака не на Володимира Зеленського, а на президента України – на суверенну українську владу і на українську державу. У Зеленського багато мінусів, у Зеленського багато плюсів. І це не трампівського і не путінського розуму справа, що ми будемо з цими мінусами і плюсами робити», – написав він.

Історик Олександр Зінченко на сторінці Facebook вирішив передбачити, що після таких слів Трамп рейтинг Зеленського знову піду вгору.

Народна депутатка від «слуг» Марʼяна Безугла була більш лаконічною у своїх висловлюваннях.

Депутати від опозиційної партії «Європейська солідарність» теж не лишилися осторонь. Депутат Володимир Вʼятрович наголосив, що 24 лютого 2022 року українці «обʼєдналися довкола президента, який залишився з громадянами, щоб разом захищати Україну».

Захисник України та колишній полонений РФ Максим Колесніков також підкреслив, що лише «Україна буде вирішувати, коли і як проводити вибори, та переобирати чи ні Зеленського на посаду».

Також багато користувачів дивувалися, чому виборів вимагають від України, а не Росії, де вже десятиліттями не змінюється президент. Хтось також висував здогадки, чи не мають США «готового» президента України для ймовірного підписання угод.

Раніше також народний депутат України Ярослав Железняк відреагував на заяви Трампа щодо глави української держави. Він зазначив, що давати оцінку підтримці Зеленського все ж таки мають право лише громадяни України. За його словами, коли це робить іноземна персона, то тут вже ображають не конкретне прізвище, а президента України.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.