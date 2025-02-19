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Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа
колаж: glavcom.ua

Українці наголошували, що саме вони обрали Зеленського, тому лише Україна буде вирішувати, коли і як проводити вибори, та переобирати чи ні президента

Президент США Дональд Трамп на пресконференції заявив про вимогу виборів в Україні та низький рейтинг Володимира Зеленського. Однак слова Трампа щодо очільника України спрацювали з точністю до навпаки. Після слів Трампа про нібито «рейтинг в 4%» українці у соціальних мережах почали висловлювати підтримку Володимиру Зеленському. Користувачі наголосили, що саме українці обрали собі президента у 2019 році, тому лише українцям визначати, коли Зеленський залишить посаду.

«У нас є ситуація, коли в Україні не було виборів, де фактично діє військовий стан... Зеленський – лідер в Україні, я маю це сказати, але в нього лише 4% підтримки. І так, я б сказав, що, знаєте, якщо вони хочуть мати місце за столом переговорів, можна сказати, що народ має... Хіба українці не мають сказати: знаєте, минуло багато часу відтоді, як у нас були вибори? Це не вимога Росії. Це виходить від мене і від багатьох інших країн також» – сказав президент США Дональд Трамп.

На слова очільника США відреагував народний депутат VII скликання Ігор Мірошниченко, він наголосив, що рейтинг президента України можуть коментувати лише українці.

Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа фото 1
скриншот: facebook.com/profile.php?id=100000861344520

Громадський діяч та аналітик Олександр Нотевський зазначив, що хоча мав безліч претензій до Зеленського у перші роки його президентства, та слова Трампа – це вже наїзд «не на Зеленського, а на президента України».

«Це мій президент. Не в сенсі «той, за якого я голосував і якого підтримую в усьому», а президент України. Президент моєї держави. Якого обрав мій народ, який очолює цю державу від імені народу України, і звільнити якого має право виключно народ України. Це атака не на Володимира Зеленського, а на президента України – на суверенну українську владу і на українську державу. У Зеленського багато мінусів, у Зеленського багато плюсів. І це не трампівського і не путінського розуму справа, що ми будемо з цими мінусами і плюсами робити», – написав він.

Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа фото 2
скриншот: facebook.com/oleksandr.notevskyi

Історик Олександр Зінченко на сторінці Facebook вирішив передбачити, що після таких слів Трамп рейтинг Зеленського знову піду вгору.

Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа фото 3
скриншот: facebook.com/oleksandr.zinchenko

Народна депутатка від «слуг» Марʼяна Безугла була більш лаконічною у своїх висловлюваннях.

Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа фото 4
скриншот: facebook.com/bezuhlamariana

Депутати від опозиційної партії «Європейська солідарність» теж не лишилися осторонь. Депутат Володимир Вʼятрович наголосив, що 24 лютого 2022 року українці «обʼєдналися довкола президента, який залишився з громадянами, щоб разом захищати Україну».

Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа фото 5
скриншот: facebook.com/volodymyr.viatrovych

Захисник України та колишній полонений РФ Максим Колесніков також підкреслив, що лише «Україна буде вирішувати, коли і як проводити вибори, та переобирати чи ні Зеленського на посаду».

Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа фото 6
скриншот: x.com/mx_kolesnikov

Також багато користувачів дивувалися, чому виборів вимагають від України, а не Росії, де вже десятиліттями не змінюється президент. Хтось також висував здогадки, чи не мають США «готового» президента України для ймовірного підписання угод.

Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа фото 7
скриншот: x.com/erviem
Наїзд Трампа на Зеленського. Як відреагувала мережа фото 8
сркиншот: x.com/miss_cat31

Раніше також народний депутат України Ярослав Железняк відреагував на заяви Трампа щодо глави української держави. Він зазначив, що давати оцінку підтримці Зеленського все ж таки мають право лише громадяни України. За його словами, коли це робить іноземна персона, то тут вже ображають не конкретне прізвище, а президента України.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася. Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

Згодом президент наголосив, що Україна ніколи не піде на ультиматуми Російської Федерації.

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Теги: вибори депутат Дональд Трамп рейтинг партії українці Володимир Зеленський Facebook президент

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