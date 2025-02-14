Норвегія закупить для України засоби ППО на понад €86 млн

У 2024 році Норвегія надала Україні системи ППО на суму майже €377 млн

Уряд Норвегії ухвалив рішення закупити та передати системи ППО для України на суму 1,2 млрд крон (понад €86 млн). Про це повідомляє пресслужба норвезького уряду.

Зазначається, що озброєння країна закуповуватиме у США.

«Європа має робити більше для України, і Норвегія підтримує її. ППО — це пріоритетний запит української сторони, який критично важливий для захисту як військової, так і цивільної інфраструктури та населення», – зазначив міністр оборони Норвегії Торе Оншуус Сандвік.

До слова, у 2024 році Норвегія надала Україні системи ППО на суму понад 6 млрд крон (майже €377 млн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Норвегії презентував концепцію підготовки країни у разі збройного конфлікту у випадку нападу Росії. Автори нових рекомендацій наголошують на необхідності створення «культури готовності до війни» серед норвежців. В основі концепції лежить принцип «всеосяжної готовності», згідно з яким плани оборони охоплюють усі галузі – суспільство, державне управління та економіку.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив про збільшення чисельності норвезької армії та щорічний призов на військову службу замість нинішніх 8 тис. осіб до 12 тис. призовників. Повноваження та завдання цивільних силових структур, зокрема поліції, підлягають посиленню.