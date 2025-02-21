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Бельгія щонайменше на рік відклала поставку Україні F-16: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Бельгія щонайменше на рік відклала поставку Україні F-16: причина
Бельгія передасть F-16 Україні щонайменше через рік
фото з відкритих джерел

Глава бельгійського Генштабу: Передача перших із 30 літаків F-16 Україні від Бельгії відкладається

Глава бельгійського Генштабу Фредерік Вансіназ заявив, що Бельгія щонайменше  до кінця 2025 року відклала поставки 30 літаків F-16 Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Дзеркало тижня».

Глава Генштабу пояснив, що так склалось через затримки поставок країні американських літаків F-35: «Передача перших із 30 літаків F-16 Україні від Бельгії відкладається щонайменше на рік – до кінця 2025 року».

Генерал додав, що до повної операційної готовність для прийняття американських F-35 бельгійські ВПС вийдуть у 2027 році.

Нагадаємо, 6 лютого Повітряні сили Збройних сил України отримали підсилення – винищувачі F-16 від Королівства Нідерландів. Літаки незабаром почнуть виконувати бойові завдання, посилюючи оборону України та здатність ефективно протистояти російській агресії.

До слова, українські пілоти та механіки у грудні минулого року завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання.

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Теги: F-16 Бельгія Україна винищувач Повітряні сили ЗСУ війна

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