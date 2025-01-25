У трьох країнах ЄС можуть з'явитися центри повернення українських біженців

28 січня віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов прибуде до Чехії, де обговорить створення центрів для повернення українських біженців

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов здійснить візит до Чехії, де обговорить створення нових центрів для допомоги українцям

У Чехії, Німеччині та Польщі можуть з’явитися спеціальні центри, які допомагатимуть українським біженцям повернутися додому. Про це пише чеське видання Deník N.

Наступного тижня віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов обговорить це питання під час свого візиту до Чехії.

«Створення центрів повернення в Чехії стане предметом зустрічі з віцепрем’єр-міністром України, відповідальним за зв’язки з громадянами України за кордоном Олексієм Чернишовим, який прибуває до Чехії для переговорів 28 січня», – заявила представниця чеського міністерства внутрішніх справ.

За даними видання, створення подібних центрів можливе також у Берліні. Крім цього, Україна також обговорила проєкт із Польщею.

Новостворені центри мають допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами.

Нагадаємо, у чеському місті Острава розглядають справу українки Наталії Скаркової та її сина Сергія Ткача. Їх звинувачують у незаконному отриманні понад мільйона крон (приблизно 1,7 мільйона гривень) з місцевого бюро праці, а також у спробі привласнити ще пів мільйона.

До слова, польська політична сила «Право та справедливість» подала до Сейму проєкт поправок до закону щодо обмеження програми Управління соціального страхування (ZUS), яка передбачає виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину. Польські посадовці хочуть, аби допомогу від ZUS на дітей отримували лише ті українці, які працюють і сплачують податки.

Раніше депутатка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Катрін Ебнер-Штайнер закликала виселити з Німеччини всіх українців. На її думку, Україна має «достатньо території» для своїх співгромадян.