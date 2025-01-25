Головна Світ Політика
search button user button menu button

У трьох країнах ЄС можуть з'явитися центри повернення українських біженців

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У трьох країнах ЄС можуть з'явитися центри повернення українських біженців
28 січня віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов прибуде до Чехії, де обговорить створення центрів для повернення українських біженців
фото: Depositphotos

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов здійснить візит до Чехії, де обговорить створення нових центрів для допомоги українцям

У Чехії, Німеччині та Польщі можуть з’явитися спеціальні центри, які допомагатимуть українським біженцям повернутися додому. Про це пише чеське видання Deník N.

Наступного тижня віцепрем'єр-міністр України Олексій Чернишов обговорить це питання під час свого візиту до Чехії.

«Створення центрів повернення в Чехії стане предметом зустрічі з віцепрем’єр-міністром України, відповідальним за зв’язки з громадянами України за кордоном Олексієм Чернишовим, який прибуває до Чехії для переговорів 28 січня», – заявила представниця чеського міністерства внутрішніх справ.

За даними видання, створення подібних центрів можливе також у Берліні. Крім цього, Україна також обговорила проєкт із Польщею.

Новостворені центри мають допомагати українцям з поверненням, а також слугувати культурними та громадськими центрами.

Нагадаємо, у чеському місті Острава розглядають справу українки Наталії Скаркової та її сина Сергія Ткача. Їх звинувачують у незаконному отриманні понад мільйона крон (приблизно 1,7 мільйона гривень) з місцевого бюро праці, а також у спробі привласнити ще пів мільйона. 

До слова, польська політична сила «Право та справедливість» подала до Сейму проєкт поправок до закону щодо обмеження програми Управління соціального страхування (ZUS), яка передбачає виплату у розмірі 800 злотих на кожну дитину. Польські посадовці хочуть, аби допомогу від ZUS на дітей отримували лише ті українці, які працюють і сплачують податки.

Раніше депутатка ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) Катрін Ебнер-Штайнер закликала виселити з Німеччини всіх українців. На її думку, Україна має «достатньо території» для своїх співгромадян. 

Читайте також:

Теги: Польща Німеччина Чехія українці біженці Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лібанова: Демографічна ситуація напряму залежить від «агресивних дій з боку сусідів»
Українців стане вдвічі менше? Демограф пояснила, чому не треба вірити у прогнози
25 грудня, 2024, 17:25
За словами колишнього головкома ЗСУ, попередній рік був важким випробуванням
Залужний розповів, що потрібно українцям у 2025 році для перемоги у війні
1 сiчня, 01:45
Захищав Україну у складі бригади «Маґура». Згадаймо Юрія Десятнюка
Захищав Україну у складі бригади «Маґура». Згадаймо Юрія Десятнюка
2 сiчня, 09:00
Водохресний святвечір або Навечір'я Хрещення Господнього відзначають 5 січня
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
5 сiчня, 06:48
Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації зустрів на передовій
Початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів на передовій. Згадаймо Тараса Сабадаша
9 сiчня, 09:00
Борги українців за комунальні послуги нараховують 727 тис. записів (8%)
Понад 700 тис. нових боргів зʼявилось в українців: за що винні найбільше
13 сiчня, 09:46
У Дніпрі чоловік сплатив 130 тис. грн аліментів. Але дитина виявилася не його
У Дніпрі чоловік сплатив 130 тис. грн аліментів. Але дитина виявилася не його
16 сiчня, 18:51
Рудігер Кох побив рекорд американця Джозефа Дітурі, який провів 100 днів у підводному будиночку в лагуні Флориди
Німець прожив під водою чотири місяці і встановив світовий рекорд (відео)
Сьогодні, 14:36
З вересня 2023 року програмою Uniting for Ukraine скористались понад 150 тисяч українців
США призупиняють в'їзд мігрантів, зокрема українців
Сьогодні, 08:22

Політика

У трьох країнах ЄС можуть з'явитися центри повернення українських біженців
У трьох країнах ЄС можуть з'явитися центри повернення українських біженців
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу. Реакція Зеленського
США заморожують більшість грантів на іноземну допомогу. Реакція Зеленського
Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського
Президентка Молдови їде до Києва у день народження Зеленського
США призупиняють в'їзд мігрантів, зокрема українців
США призупиняють в'їзд мігрантів, зокрема українців
Переговори щодо завершення війни: аналітики ISW проаналізували меседжі Путіна
Переговори щодо завершення війни: аналітики ISW проаналізували меседжі Путіна
Сенат затвердив телеведучого Піта Геґсета на посаду глави Пентагону
Сенат затвердив телеведучого Піта Геґсета на посаду глави Пентагону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 січня 2025
19K
Обмежено придатним продовжать термін для перепроходження ВЛК – Верещук
18K
Ексспіввласник «Привату» закликав Тігіпка припинити спільний бізнес з Боголюбовим і Коломойським
18K
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9936
День народження Зеленського: цікаві факти про життя президента (фото)

Новини

У Києві годину тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:13
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15
24 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
23 сiчня, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 сiчня, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua